KONI Klungkung Perkuat Tata Kelola dan Pembinaan Atlet

I Komang Widana Selaku Ketua Panitia Rakerkab KONI Klungkung, Saat melaporkan bahwa agenda tahun ini berfokus pada persiapan menuju Porprov 2027.(Istimewa)

KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) 2026 di Gedung KNPI Klungkung, Jumat (13/2).

Forum tahunan ini merumuskan sejumlah program prioritas, dengan fokus utama pada pemusatan latihan (Training Center/TC) bagi atlet peraih medali serta penguatan tata kelola organisasi yang lebih akuntabel.

Rakerkab dibuka secara resmi oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Klungkung, Dewa Gede Darmawan. Dalam sambutannya, Dewa Gede Darmawan menekankan pentingnya sinergi antara pengurus KONI dan cabang olahraga (cabor) guna meningkatkan daya saing atlet Klungkung di tingkat provinsi maupun nasional.

Ketua Umum KONI Kabupaten Klungkung, Aa Gde Anom, tampak antusias dan optimistis sepanjang jalannya Rakerkab. Ia menegaskan bahwa Rakerkab 2026 harus menjadi titik tolak pembinaan yang lebih terarah dan disiplin, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang transparan.

“Rakerkab ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum untuk mengunci komitmen bersama. Kita punya modal prestasi, tinggal kita perkuat dengan TC yang tepat sasaran, tryout yang terukur, serta administrasi yang rapi dan akuntabel. Saya optimistis Klungkung bisa melangkah lebih jauh menuju Porprov 2027,” tegas Anom.

Fokus utama tahun ini adalah persiapan menuju Porprov 2027. KONI Klungkung akan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada atlet peraih 87 medali emas dan 113 medali perak pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia.

“Kami menjadwalkan program tryout dan pemusatan latihan intensif mulai Agustus 2026. Sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan, KONI Klungkung berkomitmen memberikan dana pembinaan serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet dan pelatih yang terlibat,” jelas Anom.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan, turut hadir memberikan motivasi. Ia menilai peluang Klungkung untuk menembus lima besar Porprov 2027 sangat terbuka, bahkan berpotensi naik peringkat dari capaian sebelumnya.

Ia juga mendorong KONI Klungkung untuk mulai memetakan potensi Olympic Sport atau cabang olahraga olimpiade.

“Rakerkab ini adalah momentum untuk bekerja secara terukur dengan pola pembinaan sistematis. Saya berharap Klungkung tidak hanya mempertahankan prestasi yang ada, tetapi juga melahirkan atlet-atlet yang mampu berbicara di ekosistem olahraga dunia,” tegas Oka Darmawan.

Selain aspek prestasi, Rakerkab juga membahas penertiban administrasi melalui rencana penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaporan keuangan (LPJ) bagi pengurus cabor.

Dari 50 cabor yang tergabung dalam KONI Klungkung, sebanyak 46 hadir secara aktif dalam forum tersebut. Sementara itu, empat cabor lainnya masih dalam proses penataan kepengurusan.

Rakerkab 2026 juga mencatat momen penting dengan disahkannya dua cabang olahraga baru sebagai anggota penuh KONI Kabupaten Klungkung, yakni Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kabupaten Klungkung dan Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI) Kabupaten Klungkung.

Bergabungnya cabang olahraga layar dinilai strategis, mengingat potensi geografis Klungkung yang memiliki wilayah pesisir dan perairan. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi lumbung medali baru bagi daerah pada ajang-ajang mendatang. (P-4)