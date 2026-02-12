Marc Marquez Picu Spekulasi Hengkang dari Ducati

Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez memacu kecepatan sepeda motornya dalam sesi practice MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/10/2025).(Antara)

MARC Marquez membuat prediksi mengejutkan terkait susunan pembalap MotoGP 2027. Prediksi tersebut dinilai luar biasa karena ia menempatkan Alex Marquez di tim pabrikan Ducati namun mencoret namanya sendiri, sebuah langkah yang dianggap sebagai sinyal psikologis di tengah negosiasi kontrak yang belum tuntas.

Ucapan pembalap delapan kali juara dunia itu langsung menyita perhatian di tengah memanasnya bursa pembalap untuk musim 2027. Dalam sebuah video resmi MotoGP, Marquez menyusun gambaran tim masa depan yang memancing tanda tanya besar karena ia menghapus dirinya sendiri dari peta persaingan.

Awalnya, ia memasangkan Alex Marquez dengan Pedro Acosta, sebelum akhirnya mengubah pilihan dan menyandingkan sang adik dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati.

"Ini akan menjadi tim yang bagus," ujar Marquez saat menempatkan Alex dan Bagnaia di skuad Borgo Panigale, dikutip dari Crash.

Ketika ditanya apakah absennya nama tersebut menandakan rencana pensiun atau sekadar jeda, Marquez menjawab singkat namun penuh makna: "Mungkin saja, Anda tidak akan pernah tahu."

Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar selingan ringan, melainkan manuver psikologis yang diarahkan ke manajemen Ducati. Meski pabrikan Italia itu menjadikan perpanjangan kontrak Marquez sebagai prioritas, proses pembicaraan dikabarkan belum sepenuhnya mulus.

Skenario yang disusun Marquez juga memunculkan kejutan lain di paddock. Ia menempatkan Pedro Acosta di Honda bersama Jorge Martin, padahal sebelumnya Acosta santer dirumorkan akan mendampingi Marquez di Ducati. Di sisi lain, Fabio Quartararo dikaitkan akan merapat ke Honda, sementara Martin disebut akan menggantikan posisi di Yamaha.

Dengan memuji Bagnaia secara terbuka dan mendorong nama Alex Marquez ke posisi utama, Marquez seolah mengirim pesan halus bahwa opsi lain selalu terbuka bagi dirinya. Sikap tenang namun penuh isyarat dari sang pemilik nomor 93 membuat posisi Ducati kini menjadi sorotan.

Keputusan akhir kini berada di tangan pabrikan asal Italia tersebut; apakah mereka akan segera mengamankan tanda tangan sang bintang, atau membiarkan dinamika pasar pembalap 2027 berkembang sesuai spekulasi yang telah bergulir. (Ndf/I-1)