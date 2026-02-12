Komunitas Pesepeda Jakarta-Bintaro Sambut Ajang Bergengsi GFNY Belitung 2026

MENJELANG World’s Largest Cycling Marathon Series GFNY Belitung 2026 yang akan digelar 21 Juni mendatang, komunitas pesepeda Jakarta dan Bintaro mengadakan group ride sejauh 40 kilometer di kawasan Bintaro, Rabu (11/2/2026).(Dok. Istimewa)

MENJELANG World’s Largest Cycling Marathon Series GFNY Belitung 2026 yang akan digelar 21 Juni mendatang, komunitas pesepeda Jakarta dan Bintaro mengadakan group ride sejauh 40 kilometer di kawasan Bintaro, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini mengambil lokasi start dan finish di Charlie Bike Shop, Bintaro, dengan rute Bintaro Loop. “Kami sengaja start pukul 05.30 untuk menghindari padatnya kendaraan yang berangkat menuju kantor,” kata Charlie, pemilik Charlie Bike Shop, Bintaro, dalam keterangan Kamis (12/2/2026).

Peserta Group Ride Indonesia Jakarta 1 dibagi ke dalam dua peloton. Peloton pertama diperuntukkan bagi peserta yang mengejar kecepatan sebagai simulasi balapan menuju GFNY Belitung 2026. Sementara peloton kedua diikuti peserta yang ingin bersepeda dengan tempo lebih santai sambil menikmati kebersamaan.

“Kami mengapresiasi komunitas dan grup sepeda di Jakarta, khususnya Bintaro, yang sangat antusias menyambut pelaksanaan GFNY Belitung pada 21 Juni 2026,” ujar pendiri GFNY Indonesia, Axel Moeller.

Axel menambahkan, GFNY Belitung 2026 juga akan menjadi GFNY Asia Championship 2026 sehingga akan diikuti peserta dari berbagai negara. “Karena itu, kemenangan di GFNY Belitung 2026 merupakan prestasi tingkat dunia dan dapat mendongkrak poin pebalap sehingga berpeluang menempati peringkat teratas dunia yang dirilis GFNY World,” katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian lomba sepeda bergengsi dunia, GFNY Belitung 2026 menjadi istimewa karena juara overall putra dan putri otomatis menyandang gelar juara Asia. Mereka juga berhak memperoleh tiket lomba, akomodasi hotel, serta tiket penerbangan pulang pergi untuk mengikuti GFNY World Championship 2026 di New York, Amerika Serikat. (I-1)