Group Ride Road to GFNY Belitung 2026 Susuri Rute Pesisir Pulau Belitung

Peserta Group Ride Indonesia - Belitung, start dari Bundaran Batu Satam, pusat kota Belitung. Group Ride ini merupakan bagian dari road to GFNY Belitung 21 Juni 2026.(Dok. Istimewa)

MENJELANG pelaksanaan World’s Largest Cycling Marathon Series – GFNY Belitung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026, komunitas dan penghobi sepeda roadbike di Belitung menggelar kegiatan group ride pada Minggu (8/2/2026).

Kegiatan bersepeda bersama tersebut dimulai dari Bundaran Batu Satam atau Km 0 Belitung. Para peserta melintasi kawasan perkotaan, jalur pedesaan, hingga sejumlah titik pesisir Pulau Belitung.

Dalam sambutan video yang ditayangkan pada kegiatan tersebut, Bupati Belitung Djoni Alamsyah, menyampaikan pesan penyambutan kepada para peserta.

Baca juga : 7 Surga Tersembunyi untuk WFA di Indonesia 2026: Sinyal Kencang, Biaya Terjangkau

“Selamat datang di Bumi Belitung, jejak bumi purba yang hidup hingga hari ini. Anda tidak sekadar bersepeda, melainkan juga menelusuri kawasan geopark Bumi Belitung. Melintasi lanskap batu granit purba, laut biru jernih, dan udara terbersih se-Indonesia,” ucapnya.

“Satu hari di Belitung, akan menambah satu jam kualitas hidup Anda.”

Group ride dilepas oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung, Marzuki, Rute yang dilalui mencakup kawasan Tanjung Pendam yang direncanakan menjadi pusat kegiatan GFNY Belitung 2026, Sentra Batik Sepiak Belitung, area depan Hotel Sheraton Belitung Resort, Pantai Tanjung Kelayang, hingga Pantai Tanjung Tinggi, sebelum berakhir di Hotel Fairfield by Marriott Belitung.

Baca juga : Jembatan Ambles, Akses Jalan Utama Belitung - Belitung Timur Putus

Founder GFNY Indonesia, Axel Moeller, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih atas sambutan tulus dan ramah dari Pemkab Belitung, pelaku bisnis, komunitas sepeda roadbike, dan masyarakat Belitung pada group ride kali ini, yang menjadi road to GFNY Belitung 21 Juni 2026,” kata Axel.

Axel juga menyebut GFNY Belitung 2026 akan berstatus sebagai GFNY Asia Championship 2026 dan diikuti peserta dari berbagai negara.

“Seperti kata Bapak Bupati, Belitung siap menyambut dunia. Dan kami melihat bahwa potensi wisata Belitung ini begitu luar biasa, kelas dunia, dan tentunya akan memanjakan GFNY Riders baik Indonesia maupun mancanegara,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Hotel Fairfield by Marriott Belitung yang juga menjadi host kegiatan, I Made Arnawa, menyatakan dukungannya terhadap agenda tersebut.

“Ini mimpi yang menjadi kenyataan, dan kami semua menyambut hadirnya GFNY Belitung 2026. Selamat datang di Belitong UNESCO Global Geopark Race,” kata Arnawa.

GFNY Belitung 2026 merupakan bagian dari rangkaian lomba bersepeda internasional. Pada ajang tersebut, pemenang kategori overall male dan overall female akan otomatis menyandang gelar juara Asia dan memperoleh fasilitas untuk mengikuti GFNY World Championship 2026 di New York, Amerika Serikat. (I-1)