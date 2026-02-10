Airlangga Hartarto Kembali Pimpin PB WI, Fokus Siapkan Roadmap Olimpiade 2032

Headline
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mendapat kepercayaan untuk menakhodai Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026-2030. Airlangga terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB WI yang digelar di Hotel Aloft, Jakarta Barat, Selasa (10/2).
Kepemimpinan itu menandai periode ketiga Airlangga di puncak organisasi wushu Tanah Air. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar yang memerlukan sinergi seluruh pihak demi menjaga tradisi prestasi Indonesia di kancah internasional.
"Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang hanya dapat saya jalankan dengan dukungan bersama," ujar Airlangga kepada pewarta.
Salah satu agenda besar yang diusung dalam periode baru ini adalah penyusunan strategi jangka panjang menuju panggung tertinggi olahraga dunia. Airlangga menekankan pentingnya regenerasi atlet agar Indonesia tidak kekurangan talenta saat atlet senior memasuki masa pensiun.
"Yang utama tentu melanjutkan prestasi, baik di single event maupun multi-event, dan kemudian dibuatkan roadmap menuju Olimpiade 2032. Artinya kita harus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada atlet-atlet muda, atlet-atlet junior," tuturnya.
Terkait kekhawatiran publik mengenai pensiunnya sejumlah atlet andalan, Airlangga menyatakan bahwa PB WI telah menyiapkan sistem pelapisan yang solid. Ia meyakini atlet muda Indonesia memiliki potensi yang merata di berbagai daerah, tidak lagi terpusat di satu wilayah tertentu seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi dari PB Wushu tidak khawatir, karena semakin senior dari segi usia, mereka juga dari segi prestasi mungkin untuk mempertahankan di puncak tidak gampang. Jadi yang muda-muda ini terus kita tampilkan,” tambah Airlangga.
Selain membidik target jangka panjang, PB WI juga tengah bersiap menghadapi kejuaraan regional. Persiapan menuju Asian Games menjadi prioritas terdekat melalui mekanisme Pusat Pelatihan Nasional (Pelatnas).
Airlangga optimistis prestasi wushu Indonesia akan terus menanjak, terlebih cabang olahraga ini sudah mulai dipertandingkan di level Junior Olympic. Hal ini dipandang sebagai sinyal positif bagi masa depan wushu di ajang Olimpiade utama.
"Ya tentu kita ingin mempersiapkan menuju Olimpiade. Dan sekarang kan sudah dipertandingkan di Junior Olympic," pungkasnya. (E-4)
