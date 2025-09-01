Atlet Difabel Nasional Rayakan Dedikasi Senny Marbun

Malam tasyakuran dilakukan mandiri oleh para atlet dengan sistem gotong royong.(Dok. NPC Indonesia )

PENGANUGERAHAN Bintang Jasa Nararya dari Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia (NPC Indonesia) Senny Marbun, disambut bangga para atlet disabilitas yang bernaung di bawah organisasi itu.

Sebanyak lebih dari 500 atlet disabilitas dari 35 provinsi hadir di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo, Jawa Tengah dalam acara tasyakuran sebagai bentuk apresiasi kepada Senny.

Yang membuat acara ini istimewa, seluruh penyelenggaraan dilakukan mandiri oleh para atlet dengan sistem gotong royong.

Malam tasyakuran menampilkan testimoni para atlet, suguhan budaya, dan kilas balik perjalanan NPC Indonesia.

“Pak Senny bukan hanya ketua umum bagi kami, beliau adalah bapak yang mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Acara ini murni dari hati kami,” ujar Muhammad Fadli Imammudin, Ketua Panitia sekaligus atlet para-cycling nasional dalam keterangan yang diterima, Senin (1/9).

Kemajuan organisasi NPC Indonesia membuat para atlet turut terdorong untuk lebih berprestasi. Dia dan rekan-rekannya sesama atlet turut merasakan kemajuan pencapaian prestasi itu.

Adapun Wakil Ketua Panitia, Ni Nengah Widiasih, menambahkan, penghargaan Bintang Jasa Nararya untuk Senny adalah kado bagi keluarga besar difabel Indonesia. "Panggung kesetaraan dan prestasi yang kami torehkan selama ini adalah buah dedikasi seumur hidup beliau," imbuhnya.

Dalam sambutannya, Senny tak kuasa menahan haru. Menurutnya, Bintang Jasa Nararya adalah pengakuan negara bahwa keterbatasan fisik tidak pernah membatasi cakrawala prestasi. "Bintang Jasa Nararya ini bukan untuk saya pribadi, tetapi milik kita bersama," imbuh Senny.

Selain itu, sambungnya, penghargaan ini adalah refleksi perjuangan kolektif seluruh atlet difabel, pelatih, dan pengurus yang telah berjuang mengibarkan Merah Putih di berbagai ajang dunia.

Di bawah kepemimpinan Senny sejak 2003, NPC Indonesia mencatat sejumlah prestasi, antara lain, hat-trick juara umum ASEAN Para Games Malaysia 2017, Indonesia 2022, dan Kamboja 2023.

Kemudian, membawa Indonesia menduduki peringkat ke-5 Asian Para Games Jakarta 2018 hingga rekor sejarah di Paralympic Games di Paris 2024 dengan menyabet 14 medali termasuk emas. (I-1)