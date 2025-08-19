Airlangga: IGK Manila Berperan Besar dalam Perkembangan Wushu Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Airlangga Hartarto, menghadiri persemayaman Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, di(MI/M. Iqbal Al Machmudi)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Airlangga Hartarto, menghadiri persemayaman Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, di Akademi Bela Negara, Jakarta, Selasa (19/8)..

"Berduka cita atas berpulangnya Bapak IGK Manila. Bagi kami di PB WI beliau adalah bapak wushu Indonesia sehingga peran dan jasa dalam perkembangan olahraga wushu sangat besar," ungkap Airlangga di ABN Jakarta, Selasa (19/8).

Eks Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyebutkan setiap kegiatan pertandingan wushu, beliau selalu hadir dan konsisten. Semangat juang yang dimilikinya, kata Airlangga, menjadi teladan bagi para atlet muda.

"Semangat dan disiplin jadi kunci bagi olahraga semangat berlatih dan semangat bertanding itu kuncinya," katanya.

Selain karier militernya, IGK Manila memiliki rekam jejak panjang di bidang olahraga dan pemerintahan. Ia dijuluki “Bapak Wushu Indonesia” karena kontribusinya yang signifikan dalam menjadikan cabang olahraga tersebut semakin diperhitungkan di Tanah Air.

Dedikasinya juga tercatat dalam dunia sepak bola. IGK Manila pernah menjabat sebagai manajer Tim Nasional Indonesia pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas, sebuah pencapaian bersejarah yang membuktikan kepiawaiannya dalam memimpin tim menuju prestasi puncak. (P-4)