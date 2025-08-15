Petrus Reinhard Golose Jadi Nakhoda Baru IPL

Petrus Reinhard Golose.(DOK IPL)

PETRUS Reinhard Golose terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pingpong League (IPL) untuk masa bakti 2025-2029 pada Kongres IPL di Panti Perwira, Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (14/8) malam.

Terpilihnya Petrus juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal International Table Tennis Federation (ITTF), Raul Calin yang mengikuti proses pemilihan melalui zoom. Pemilihan yang berlangsung demokratis itu diikuti oleh 22 dari 25 klub anggota IPL. Ikut terpilih juga secara aklamasi Imam Hendrawan sebagai Wakil Ketua Umum IPL.

Sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Umum IPL dilangsung pemilihan Komite Eksekutif yang diikuti oleh 7 calon.

Melalui pemungutan suara terpilih lima orang suara terbanyak yaitu Deki Santoso Pattinaya, Putra Widyawinaya, Dian Kurnia Hendratmanto, Guntar Somawijaya, dan Sandra Islama Putra.

Ketika memimpin sidang untuk menutup Kongres, Petrus mengharapkan, para pelaku tenis meja di Indonesia untuk melangkah bersama untuk mengembangkan dan membina prestasi olahraga yang digemari masyarakat di Tanah Air. Dia menegaskan, tidak ada lagi kompetisi di luar arena tetapi bersama-sama memajukan tenis meja Indonesia.

“Tanggung jawab saya bersama Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif yang terpilih bagiamana menjaga hubungan yang baik. Biarlah kita berkompetisi dalam memajukan atlet, bukan dalam hal-hal yang lain,” kata Petrus.

Petrus mengatakan akan merangkul semua pihak pemangku pingpong di Tanah Air untuk mengembangkan dan mengembalikan kejayaan tenis meja Indonesia di forum internasional.

“Dengan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa, kami yakin akan kembali mencetak juara. Ada sekitar 10 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang bermain tenis meja mulai dari kampung hingga kota. Ini merupakan potensi besar dan saya yakin dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, tenis meja Indonesia akan bangkit kembali,” ujar Petrus.

Lebih lanjut, Petrus mengatakan, dalam kepemimpinannya, IPL akan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang dikelola secara profesional seperti apa yang sudah dilakukan IPL dalam dua musim ini. Pertandingan sebagai wujud dari kompetisi ini menjadi salah satu kunci untuk mendukung prestasi pemain.

“Kepada ITTF kami mengharapkan dukungan untuk penyelenggaraan turnamen WTTF dan terus memfasilitasi pemain-pemain Indonesia untuk bertanding di tingkat internasional. Kami juga berharap nanti perwakilan ITTF bisa hadir di Indonesia seiring dengan adanya turnamen WTTF maupun kegiatan lainnya,” ujar Petrus yang sebelum menekuni tenis meja aktif bermain tenis. (I-3)