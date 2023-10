Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini Mengaku Kagum pada Sambutan Fans Indonesia

MENYAMBUT gelaran MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 14-15 Oktober 2023 mendatang, Ducati Indonesia mengajak para Ducati Enthusiast untuk bertemu langsung dengan para pembalap dari tim pabrikan Ducati, Fransesco Bagnaia dan Enea Bastianini di Acta Brasserie, Senayan, Jakarta Selatan.

Tak hanya para Ducati Corse Team, kegiatan itu juga dihadiri oleh Race Director Paulo Ciabatti serta Marco Biondi selaku VP Sales & Marketing Ducati Asia Pacific Marco Biondi.

Meet & Greet with Ducati Corse Riders merupakan event eksklusif yang didedikasikan khusus untuk Ducatisti Indonesia. Bagi Pecco dan Enea, ini merupakan pengalaman pertama mereka menyapa para pencinta Ducati di Jakarta.

Pecco dan Enea mengaku sangat terkesan dengan antusiasme para penggemar Ducati di tanah air. Bahkan menurut Pecco, kegiatan meet and greet di Jakarta merupakan salah satu yang paling berkesan.

"Sungguh menyenangkan bisa bertemu langsung para penggemar Ducati di Indonesia. Saya tahu negara ini sangat menggilai motorsport dan saya merasakan semangat dan energi mereka dalam mendukung tim Ducati. Saya tidak sabar untuk segera memulai balapan di Sirkuit Mandalika dan mempersembahkan yang terbaik yakni podium kemenangan," ujar juara bertahan MotoGP itu.

Hal senada juga disampaikan Enea Bastianini. Menurutnya, fans Indonesia merupakan salah satu yang paling ekspresif dibandingkan penggemar di negara-negara Asia lainnya.

"Selalu menyenangkan setiap tiba di Indonesia. MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika adalah salah satu seri paling menantang, namun dukungan fans khususnya penggemar Ducati di sini memberikan motivasi dan semangat bagi tim Ducati," ungkap Enea.

Ducati Indonesia melalui PT Legenda Motor Indonesia juga ikut memberikan dukungan penuh kepada Ducati Corse untuk meraih kejayaan di MotoGP Indonesia, Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.

"Kami optimis dengan performa para pembalap Ducati yang didukung oleh kru dan tim yang begitu kredibel. Harapan kami tentunya, Ducati Corse bisa merajai podium di balapan Mandalika," kata CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhijanto.

Dalam kesempatan itu, Ducati Indonesia juga menggelar memorabilia signing untuk customer VIP Box, interactive session bersama Lucy Wiryono dan Joni Lono Mulia, yang kemudian dilanjutkan dengan group photo with Ducati Corse team, Ducati Asia Pasific & Ducati Indonesia.

Dalam acara meet and greet with Ducati Corse ini, Ducati Indonesia juga menghadirkan beberapa model ikonik seperti Desmosedici RR, Panigale V4R, Panigale Superlegerra 1299, dan Ducati Paul Smart.

Ducati Desmosedici RR merupakan replika Desmosedici MotoGP versi jalan raya yang diproduksi terbatas. Motor ini mengusung mesin DOHC L4, Desmodromic, 4 valve per silinder dengan kapasitas 989 cc.

Kemudian, Ducati Panigale V4R merupakan motor sport terlaris Ducati sejak pertama kali diperkenalkan pada 2018 silam. Selain memiliki fitur dan teknologi canggih, Panigale V4R adalah model yang mewakili DNA balap dibekali mesin buas Desmosedici Stradale berkapasitas 998 cc.

Tak ketinggalan Panigale Superlegerra 1299, model ikonik Ducati yang hanya ada 500 unit di seluruh dunia. Panigale Superleggera 1299 Ducati. Motor ini menggendong mesin Superquadro L-twin cylinder, 4 valve per cylinder, Desmodromic berkapasitas 1.285 cc.

Terakhir adalah Ducati Paul Smart yang hanya tersebar sebanyak 2.000 unit di seluruh dunia. Model spesial Ducati ini dibuat untuk memperingati kemenangan Paul Smart di Sirkuit Imola pada 1972.

Motor itu menggendong mesin L-twin 992cc yang dilengkapi oleh katup Desmodromic, injeksi bahan bakar elektronik Marelli, knalpot Termignioni, serta ECU DP race. Ducati Paul Smart mampu menyemburkan tenaga sebesar 92 hp dengan torsi maksimum mencapai 90,8 Nm. (Z-5)