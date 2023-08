Ajang Bahkan Voli, Cara Selebritas Bantu Pemassalan Olahraga

NAMANYA pertandingan olahraga yang bersifat massal, hampir pasti akan selalu menarik perhatian banyak orang. Sepak bola misalnya, walau dilakukan di tengah permukiman padat penduduk dan ukuran lapangan seadanya, bakal memaksa orang yang melintas berhenti sejenak.

Begitu juga dengan bola voli. Walau tak seheboh sepak bola, tapi karena diikuti oleh personel yang lumayan banyak, tentu bakal menarik perhatian. Di sinilah potensi pemassalan olahraga bisa berlangsung dengan baik, asalkan dikemas dengan tampilan terkini. Seperti yang dilakukan pasangan selebritas Vincent Ryan Rompies dan Deddy Mahendra Desta.

Dua komedian yang akrab disapa Vincent dan Desta itu menggelar ajang bertajuk Bahkan Voli di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (26/8). Ajang tersebut mempertemukan The Actors dan The Prediksi. The Actors akhirnya memang bisa unggul sekaligus menempatkan Dwi Sasono sebagai most valuable player.

Siapapun yang melihat pertandingan tersebut pada awalnya menganggap akan berlangsung seperti bukan sungguhan. Maklum, yang berlaga memang mereka yang lebih sering berada di panggung hiburan ketimbang olahraga. Tapi siapa sangka kalau kemudian lima set dilalui dengan serius.

Dalam konteks inilah ada peluang bagi pemangku kepentingan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), untuk menjadikan olahraga ini semakin memasyarakat. Pemassalan bisa dilakukan bukan sekadar menggelar kompetisi rutin saja, tapi juga bagaimana mengemas suatu pertandingan ditonton ribuan atau bahkan jutaan pasang mata.

Terlebih kini eranya media sosial yang mana banyak para atlet juga menjelma menjadi selebritas, seperti Yolla Yuliana dan Shella Bernadetha. Mereka bukan cuma berparas cantik tapi juga punya prestasi membanggakan. Artinya, perpaduan antara prestasi, good looking, dan juga pengemasan kegiatan punya arti penting dalam sebuah ajang olahraga.

Ketika live streaming di YouTube, tercatat ada 265 ribu viewers yang menyaksikan laga di Mahaka Square. Bahkan sesaat akan berakhir pun masih menyisakan sekitar 117 ribu pasang mata. Sedangkan di arena disaksikan langsung 3.500 penonton. Melirik catatan hingga hari ini (30/8), di akun Vindes Sport sudah menyentuh angka 6,1 juta viewers. Di sisi lain setiap peserta tentu punya akun media sosial yang juga punya pengikut jutaan. Bisa dibayangkan berapa juta pasang mata yang menyaksikan ajang tersebut.

Tidakkah hal ini tak membuat para pemangku kepentingan untuk mencoba mengemas suatu pertandingan dengan menggandeng para selebritas tersebut? Untuk dan atas nama pemassalan, rasanya perlu dicoba hal seperti itu dan bukan mustahil akan terwujud simbiosis mutualisma.

Hal itu bukan berarti menghadapkan para atlet pelatnas dengan The Prediksi atau The Actors di arena pertandingan. Karena kalau itu terjadi, tak butuh waktu lama untuk menyelesaikan lima set. Tapi menggandeng pihak-pihak yang memang begitu eksis di dunia entertain dan memadukannya dengan suatu pertandingan, tentu patut dicoba. (Z-7)