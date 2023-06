Kalahkan Heat 108-95 di Gim Keempat, Nuggets Diambang Juara NBA

Denver Nuggets berhasil mengalahkan Miami Heat dengan skor 108-95 di game keempat final NBA, Sabtu (10/6/2023) pagi WIB. Kemenangan ini membuat Nuggets kini unggul 3-1 dalam seri best of seven.

Dalam pertandingan yang digelar di markas Heat di Kaseya Center ini kedua tim sama-sama ngotot untuk memetik kemenangan. Heat yang kalah di gim ketiga langsung tancap gas dengan mampu unggul tipis 21-20 di kuarter pertama.

Namun Nuggets yang ingin menyapu dua laga di markas Heat ini juga tampil penuh semangat. Hasilnya Nuggets berbalik unggul 35-30 di kuarter kedua, yang membuat mereka menutup akhir babak pertama dengan keunggulan dua bola 55-51.

Kunci kemenangan Nuggets terletak pada kuarter ketiga, di mana mereka berhasil unggul jauh dengan skor 31-22. Jarak skor yang cukup jauh ini tidak bisa dikejar Heat di kuarter empat. Di kuarter terakhir ini kedua tim bermain imbang dengan skor 22-22.

Nikola Jokic menjadi pemain kunci Nuggets dengan mencetak double-double, lewat 23 poin dan 12 rebound. Sementara Aaron Gordon menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Nuggets dengan 27 poin.

Di kubu Heat, Jimmy Butler memimpin dengan mencetak 25 poin, sementara Bam Adebayo juga tampil impresif dengan mencatatkan 20 poin dan 11 rebound.

Dengan kemenangan ini, Nuggets hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk meraih gelar juara NBA pertama kalinya. Kemenangan tersebut akan mungkin terjadi karena gim kelima akan berlangsung di markas Nuggets, Selasa (13/6/2023) WIB.

Sementara Heat harus berusaha keras merebut gim kelima untuk memperpanjang nafas mereka bertahan di final NBA. (Z-3)