Fajar/Rian Melaju Ke Perempat Final Indonesia Masters 2023

PERJALANAN ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berlanjut di Indonesia Masters 2023. Menumbangkan wakil Taiwan, Chang Ko-Chi/Po Li-Wei, Fajar/Rian berhak atas satu tempat di babak delapan besar.

Beraksi di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/1), Fajar/Rian bekerja keras untuk menumbangkan Chang Ko-Chi/Po Li-Wei. Juara Malaysia Masters 2023 itu menang rubber game 13-21, 21-9 dan 21-14.

"Pertandingan hari ini kami tertinggal di gim pertama karena melakukan kesalahan sendiri. Kami tahu lawan memiliki drive-drive yang sangat kenceng ya, jadi kami kurang di situ, dan pola permainan di depan net kami juga kurang," tutur Rian usai pertandingan.

Memulai pertarungan dengan lambat, Fajar/Rian terlihat kesulitan di gim pertama, mereka bahkan tertinggal hingga kedudukan 6-11. Tak menemukan permainan terbaik, Fajar/Rian terus tertinggal hingga 9-17 dan gagal mengamankkan gim pertama dengan skor 13-21.

Setelah kekalahn di gim pertama, Fajar/Rian pun bangkit di gim kedua. Mereka langsung tancap gas untuk unggul 5-1 dan terus memimpin hingga 11-5. Tak mendapat perlawanan berart, Fajar/Rian terus unggul hingga kedudukan 17-6 sebelum kemudian mengamankan gim kedua dengan 21-9.

Di gim ketiga, pertarungan sengit berlangsung antar kedua pasangan, kejar mengejar angka sempat berlangsung di awal gim ketiga. Sempat tertinggal 2-4 untuk Fajar/Rian, perlahan namun pasti pasangan yang meraih predikat Most Improved Player of The Year 2022 itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Kembali tertinggal 6-8 untuk Fajar/Rian, beruntungnya mereka berhasil mengambil alih pertandingan untuk kembali memimpin 11-8. Terus memimpin hingga 18-12, Fajar/Rian pun akhirnya memenagkan gim ketiga dengan 21-14.

"Di game kedua ketiga kami lebih berani di permainan depan lebih agresif juga, pola permainan kami lebih yakin, lebih banyak menyerang yah, dan itu juga buat lawan buat kagok," jelas Fajar.

Atas kemenangann ini, selanjutnya di perempat final Fajar/Rian bakal bersua unggulan kelima Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Pasangan Tiongkok itu melajau ke delapan besar setelah menang retired dari Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Berbicara terkait pertandingan selanjutnya, Fajar/Rian menyebut itu akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Meski merasa sedikit kelelahan, dengan Indonesia Masters yang menjadi turnamen ketiga berturt-turut sepanjang 2023. Namun Fajar/Rian bertekad berjuang habis-habisan.

"Buat besok kami harus tetap fight, kami jujur aja namanya pertandingan tur seperti ini kan memboros tenaga, tapi lawan juga sama bermain tiga turnamen jadi itu tidak bisa jadi alasan, Siapa yang siap itu yang menang. Kami tidak takut kami pengen dan mau kasih habis-habisan besok," tukasnya. (OL-4)