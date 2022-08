AS Terbuka Bagikan Wild Cards, Thiem, Venus Williams, dan Kenin Dapat

JUARA Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020 Dominic Thiem serta dua juara Grand Slam putri, Venus Williams dan Sofia Kenin, menjadi nama-nama yang menerima wild card untuk tampil di turnamen Grand Slam itu, Rabu (17/8).

Asosiasi Tenis AS mengumumkan daftar penerima wild card itu menjelang AS terbuka, yang akan mulai digelar pada 29 Agustus mendatang di New York.

Thiem, mantan petenis peringkat tiga dunia, kini berperingkat 228 dunia setelah absen panjang karena cedera pergelangan tangan.

Williams, 42, merupakan juara Grand Slam tujuh kali, termasuk AS Terbuka secara beruntun pada 2000 dan 2001. Dia kembali bertanding setelah absen selama hampir setahun karena cedera.

Adiknya, Serena, peraih 23 gelar Grand Slam, mengatakan akan pensiun selepas AS Tebruka tahun ini.

Kenin, juara Australia Terbuka 2020, yang pernah mencapai peringkat 4 dunia kini berperingkat 412 dunia setelah absen panjang karena cedera.

Selain Williams dan Kenin, petenis putri AS lainnya yang mendapatkan wild card untuk tampil di AS Terbuka adalah CoCo Vandeweghe, Elizabeth Mandlik, Peyton Stearns, dan Eleana Yu

Petenis Prancis Harmony Tan dan petenis Australia Jaimee Fourlis juga mendapatkan wild card.

Petenis putra AS yang mendapatkan wild card adalah Sam Querrey, Emilio Nava, JJ Wolf, Ben Shelton, dan Learner Tien.

Petenis Prancis Ugo Humbert dan petenis Australia Rinky Hijkata juga mendapatkan wild card. (AFP/OL-1)