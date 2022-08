Maybank Marathon 2022 Siap Digelar di Bali

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) sudah siap menyelenggarakan Maybank Marathon 2022 pada Minggu (28/8) dengan

lokasi start di Bali Safari & Marine Park, Gianyar, Bali.

"Kami siap menyelenggarakan Maybank Marathon 2022 dan bersemangat untuk menyambut peserta lari untuk berlomba di acara kami, di Bali akhir Agustus ini," ujar Project Director Maybank Marathon, Widya Permana, dalam keterangannya, Selasa (16/8).

Widya mengatakan sebagai ajang lomba lari maraton pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan label Elite dari World Athletic, Maybank Indonesia memastikan seluruh aspek penyelenggaraan Elite label Maybank Marathon 2022 telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh badan atletik dunia tersebut, di antaranya keterlibatan atlet lari elite internasional.

Sejak ajang Maybank Marathon 2022 diumumkan pada akhir Maret lalu, panitia penyelenggara telah melakukan rangkaian persiapan, di antaranya rute lari, persiapan tenaga dan fasilitas medis, serta fasilitas pendukung lainnya, hingga pengamanan untuk mendukung kelancaran kegiatan.



"Dalam penyelenggaraan Maybank Marathon, faktor keamanan dan keselamatan seluruh peserta lari adalah prioritas kami," katanya.

Masih dalam semangat memperingati satu dekade Maybank Marathon, lanjut Widya, penyelenggaraan tahun ini akan memperebutkan total hadiah lebih dari Rp2,4 miliar untuk 118 pemenang. Adapun jumlah peserta Maybank Marathon 2022 yang sudah melakukan registrasi sebanyak hampir 10.000 peserta di ketiga kategori yang diperlombakan, yaitu Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km), dan 10K.

"Di samping itu Maybank Marathon juga memperlombakan kategori tambahan untuk peserta anak-anak (children sprint) dan peserta kategori wheelchair," imbuhnya.

Dari segi kewarganegaraan, jumlah peserta Maybank Marathon 2022 didominasi oleh peserta dari dalam negeri dan dari 50 negara, di

antaranya peserta terbanyak dari Malaysia, Jepang, Singapura, Australia, Inggris, dan negara lainnya.

Seluruh rute kategori lintasan Maybank Marathon telah disertifikasi oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) dan World Athletics (WA), atau dahulu dikenal dengan International Association of Athletics Federations (IAAF). Pengukuran rute juga

dilakukan oleh International Measurement Administrator yang memegang Grade A IAAF-AIMS course measurer. (OL-16)