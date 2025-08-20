Sanur Bali International Half Marathon Ditarget Dimeriahkan 10 Ribu Partisipan

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima kunjungan audiensi dari RajaLari.id bersama dengan tim dari Prama Hotel Sanur di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (20/8).(Dok Pemkot Denpasar)

Event Sanur Bali International Half Marathon ditargetkan akan dimeriahkan sekitar 10 ribu partisipan dari berbagai negara. Kegiatan yang dijadwalkan dihelat pada Februari 2026 ini akan menempuh jarak 22 kilometer dengan lokasi di kawasan wisata Sanur.

CEO RajaLari.id, Panca Rudolf Sarungu mengatakan, ajang ini diharapkan mampu memberikan sensasi berlari dengan view sunrise Pantai Sanur sehingga dapat menarik wisatawan internasional sekaligus sebagai ajang promosi kawasan Pantai Sanur.

“Kita rencanakan acara ini digelar pada bulan Februari 2026, dengan target peserta sebanyak 10.000 partisipan,” ujar Rudolf saat melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Wali Kota, Rabu (20/8).

Dalam penyelenggaraan gelaran ini, RajaLari.id berkerja sama dengan Prama Hotel Sanur dengan harapan event ini dapat memberikan dampak ekonomi khususnya terhadap okupansi kamar hotel serta UMKM di wilayah Sanur.

Sementara itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Sanur Bali International Half Marathon yang akan digelar tahun depan. Menurutnya, ajang ini akan meningkatkan dan memperkuat potensi pariwisata di wilayah Sanur.

“Pada prinsipnya Pemkot Denpasar mendukung penuh khususnya dalam penyelenggaran event seperti ini. Karena saat ini Pemkot Denpasar juga sedang berfokus melakukan penataan di Sanur sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata yang dimiliki Kota Denpasar. Dengan adanya event ini diharapakan akan meningkatkan dan memperkuat potensi pariwisata di wilayah Sanur,” katanya. (H-1)