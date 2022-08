Atasi Amartha Hangtuah, Satria Muda Curi Kemenangan Pertama Playoff IBL

SATRIA Muda Pertamina Jakarta meraih kemenangan pertama dalam babak playoff Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2022 setelah mengatasi perlawanan sengit Amartha Hangtuah.

Dalam pertandingan yang berlangsung di C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (13/8), Satria Muda menang dengan skor tipis 88-86.

Pemain impor Elijah Foster menjadi pemain yang paling produktif dalam kemenangan Satria Muda kali ini seusai finis dengan raihan double-double 31 poin dan 14 rebound, demikian catatan resmi liga.

Selain Elijah, Arki Dikania Wisnu dari deretan pemain lokal menyumbang 17 poin dan 5 rebound, diikuti Juan Laurent Kokodiputra dengan 13 poin dan 6 rebound.



Sementara itu dari kubu Hangtuah, pemain asing anyar Ronnie Lee Boyce memimpin perolehan angka tim dengan 26 poin, Gunawan menyumbang 17 poin, diikuti Fisyaiful Amir dengan 16 poin.

Pelatih Satria Muda Youbel Sondakh menuturkan bahwa para pemain belum menampilkan permainan terbaik sehingga dia belum puas dengan kemenangan hari ini.

"Permainan anak-anak belum terlalu baik, defense kami belum keluar. Di sisi lain, Hangtuah juga bermain luar biasa. Kepercayaan diri mereka tinggi," ucap Youbel dalam jumpa pers usai laga.

Kedua tim akan kembali bertemu pada playoff yang berformat best of three itu yang akan digelar pada Minggu (14/8) besok. Satu kemenangan lagi akan membawa Satria Muda melaju ke babak semifinal. (Ant/OL-16)