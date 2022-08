Jaga Asa Juara, Tim Voli Duduk Putri Indonesia Kalahkan Kamboja

TEKAD besar timnas voli duduk putri Indonesia untuk mengejar medali emas di ASEAN Para Games (APG) XI Solo 2022 terbuka lebar.

Bukti telah diperlihatkan ketika tim asuhan pelatih Andri Asrul Setiyawan berhasil menang mudah usai mengalahkan Kamboja tiga set langsung dengan skor 25-8, 25-8, 25-6 di GOR Universitas Tunas Pembangunan (UTP), Karanganyar, Jawa Tengha, Senin (1/8).

Kemenangan itu membuka jalan bagi tim voli duduk putri Indonesia untuk menggapai target tertinggi. Meski begitu, Andri tetap meminta kepada anak asuhnya pantang jemawa.

Menurut dia, masih perlu sejumlah perbaikan yang akan dievaluasi kendati menang mudah atas Kamboja. Sebab, jelas Andri, dirinya dan tim menargetkan sapu bersih kemenangan untuk memastikan emas di tangan.

"Kami bersyukur meraih kemenangan di laga pertama. Namun kita akan tetap melakukan evaluasi agar melawan Thailand jauh lebih baik," kata Andri usai pertandingan.

"Setelah melawan Thailand, kita akan bertemu dengan mereka (Kamboja dan Thailand, red) satu kali lagi. Jadi kalau bisa kita sapu bersih semua pertandingan nanti," jelasnya menambahkan.



Hal senada dikatakan kapten timnas voli duduk putri Indonesia, Diah Dwiyanti. Atlet penyandang disabilitas berusia 24 tahun itu sangat optimis memetik kemenangan saat menghadapi Thailand.

"Alhamdulillah kita mendapat hasil yang kami inginkan, dan semoga kita jauh lebih baik saat menghadapi pertandingan berikutnya," kata Diah.

Cabang olahraga voli duduk putri diikuti tiga tim, yakni Indonesia selaku tuan rumah, Thailand, dan Kamboja. Indonesia dan Thailand berhasil memetik kemenangan di pekan pertama dengan mengalahkan Kamboja.

Adapun format di voli duduk putri berbeda dengan putra. Tiga tim akan adu temu sebanyak dua kali. Kemudian pemenang akan ditentukan melalui perhitungan poin.

Sedangkan tim voli duduk putra hanya melakoni satu kali pertemuan dengan lawan-lawannya di tiap grup. Akan tetapi sistem perhitungan poin tetap sama, yakni berdasarkan agregat di tiap set.

Hasil dan Jadwal Voli Duduk Putri APG XI 2022:

31 Juli 2022: Kamboja 0-3 Thailand

1 Agustus 2022: Indonesia 3-0 Kamboja

2 Agustus 2022: Thailand vs Indonesia

2 Agustus 2022: Kamboja vs Indonesia

4 Agustus 2022: Indonesia vs Thailand

(RO/OL-16)