Lanjutan FIBA Asia Cup 2022, Selandia Baru dan Jepang Puncaki Grup

TIM nasional bola basket Selandia Baru dan Jepang berada di puncak grup masing-masing selepas rangkaian pertandingan hari kedua FIBA Asia Cup 2022 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).



Kedua negara meraih kemenangan dan sama-sama mencapai 100 poin di pertandingan masing-masing.



Selandia Baru melakukannya dengan melumat India 100-47 saat membuka rangkaian pertandingan hari kedua, lantas Jepang bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Kazakhstan 100-68.



Selandia Baru sementara memuncaki klasemen Grup C berkat superioritas selisih kemenangan tersebut, sebagaimana juga Jepang mengalaminya di pucuk Grup D.



Hari kedua juga diwarnai penampilan bintang gaek Iran Hamed Haddadi dalam Piala FIBA Asia kedelapannya.



Haddadi membukukan 11 poin dan 20 rebound ketika Iran membuka Grup C dengan kemenangan 80-67 atas Suriah, yang tak diperkuat pebasket naturalisasinya Amir Hinton.



Rangkaian hari kedua ditutup dengan kemenangan 95-80 yang dibukukan Lebanon atas Filipina di Grup D lewat penampilan krusial di kuarter kedua dan ketiga.



Berikut ringkasan hasil pertandingan FIBA Asia Cup 2022 Rabu (13/7):

(Grup D) Selandia Baru 100 - India 47

(Grup C) Iran 80 - Suriah 67

(Grup C) Jepang 100 - Kazakhstan 68

(Grup D) Lebanon 95 - Filipina 80

