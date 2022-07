Atlet Junior Limitless Indonesia Taklukan Pantai Muaya Jimbaran, Bali

ATLET Junior Limitless Indonesia berhasil taklukan pantai Muaya Jimbaran bali dalam kompetisi Oceanman Bali 2022 dengan jarak 2000 M Junior dan 1000 M Kids.

Terdapat lima anak dalam naungan Limitless Indonesia yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, yaitu Komang Susila (17), Ketut Aditya (16), Latia Kaylee (14), Leandra Elizbeth (12), dan Timothi Gunawan (10). Perlombaan ini diadakan Sabtu (2/7) diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai club.

Leandra Elizabeth mendapatkan catatan waktu 27 menit 35 detik menuduki urutan ke-4 kategori 2000 M women junior, disusul dengan Latia Kaylee 27 menit 36 detik menuduki urutan ke-5 kategori.

Berikutnya untuk kategori 2000 M Men Junior, catatan waktu Komang Susila 28 menit 22 detik, Ketut Aditya 31 menit dan dari kategori 1000 M Kids, Timothy tercatat 18 menit 46 detik. Dalam kompetisi ini, mereka bertanding atas nama Wave Swim Club Bali.

“Setiap lomba memiliki tantangan yang berbeda, terutama ketika berenang dilaut. Karena badan terasa ikut tertarik mundur ketika ombak surut, jadi saya harus berenang lebih kuat agar tidak terseret ombak” ujar Ketut Aditya dalam keterangan pers, Senin (4/7).

Tim Limitless Indonesia melakukan persiapan pra-pertandingan dengan matang, seperti latihan fisik, teknik renang, dan juga menjaga asupan nutrisi agar stamina tetap prima saat bertanding.

Leandra dan Latia mendapatkan pelatihan intensif dari Pesut Swim Academy.

“Kami memang berlatih dengan sangat giat untuk mempersiapkan pertandingan ini, dan kami sangat puas dengan hasil yang diperoleh.” ujar Latia.

Limitless Indonesia merupakan new concept of athlete campaign berfokus kepada pengembangan prestasi anak dalam bidang renang dan triathlon.

Didukung penuh oleh Bank DBS Indonesia, Limitless Indonesia berharap akan lebih banyak lagi anak-anak berprestasi yang terbantu dalam mewujudkan cita-citanya. (RO/OL-09)