Timnas Bola Basket 3x3 Putra Ingin Uji Coba ke Jepang

TIMNAS bola basket 3x3 putra ingin melakukan uji coba ke Jepang dalam mempersiapkan diri menuju SEA Games 2022 Vietnam, 12-23 Mei.

Pelatih timnas bola basket 3x3 putra Ali Budimansyah mengatakan Jepang dipilih sebagai negara pelaksanaan uji coba karena memiliki lingkungan dan kondisi bola basket 3x3 yang mendukung.

"Saya berharap ada try out ke luar negeri untuk mematangkan permainan. Jepang saya rekomendasikan menjadi negara tujuan karena mereka memiliki atmosfer 3x3 lebih baik. Try out menjadi solusi terbaik di saat kami tidak ada kegiatan sejak covid-19," ungkap Ali dalam keterangan resmi, dikutip Senin (21/3).

Ali menargetkan timnas akan berada di Jepang sekitar lima hari dengan potensi uji coba delapan kali, dengan para pemain akan bertanding empat kali dalam satu hari.

"Saya ingin simulasi pertandingan di SEA Games saat berada di Jepang. Ini agar para pemain terbiasa," tuturnya.

Sebelum ke Jepang, timnas juga akan mulai menggelar latihan bersama (TC) pada 4 April. Ada tiga tempat latihan yang disiapkan, yakni GBK Arena, Bogor, dan Krakatau Steel.

Adapun TC nanti akan diikuti 10 pemain kombinasi antara pemain senior dan junior di bawah usia 23 tahun sebagai bagian upaya regenerasi.

Ada beberapa nama yang telah dipastikan masuk ke dalam daftar pemain untuk SEA Games 2022, antara lain Surliyadin, Sandy Ibrahin, dan Oki Wira Sanjaya, yang mempersembahkan perak pada edisi 2019 lalu.

Selain itu, tim pelatih juga memutuskan untuk membawa pemain lainnya, seperti Jamarr Andre Johnson dan tiga pemain muda, yaitu Julian Chalias, Serigne Modou Kane, dan Dame Diagne.

Manajer timnas bola basket 3x3 Ferri Jufry menambahkan semua personel harus mau bekerja keras untuk SEA Games meski dengan waktu persiapan yang pendek.

"Semua personel di tim harus bekerja keras dan maksimal untuk mempersiapkan tim dalam waktu yang cukup pendek. Apalagi persiapan kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan," ucap Ferri. (Ant/OL-1)