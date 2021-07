Verstappen Kembali Bawa Red Bull Start Terdepan di GP Austria

MAX Verstappen kembali membawa Red Bull ke pole position di Red Bull Ring setelah tampil tercepat di babak kualifikasi Grand Prix Austria, Sabtu, di saat rivalnya, Lewis Hamilton hanya mampu mengamankan P4 di grid.

Pembalap McLaren Lando Norris akan menemani Verstappen setelah untuk pertama kalinya dalam karier start dari baris terdepan berkat finis kedua dengan margin tipis 0,048 detik.

Sedangkan Sergio Perez menegaskan kecepatan Red Bull di P3, terpaut 0,270 detik dari rekan satu timnya, demikian laman resmi Formula 1.

"Tentunya dua kali berada di pole di sini sangat bagus, semoga kami bisa menyelesaikannya besok," kata Verstappen yang tampil dominan menjuarai GP Styria pekan lalu dari pole.

"Kompon (ban) lebih lunak, akan berat menjaga itu di balapan, tidak pernah terlihat langsung jadi kita lihat nanti," kata dia soal ban baru yang dibawa Pirelli akhir pekan ini untuk GP Austria.

Di saat Verstappen merebut pole untuk ketiga kalinya secara beruntun musim ini, Hamilton, yang baru saja mengamankan kontrak baru hingga 2023, terpaut 0,294 detik dari sang pebalap Belanda di P4, diikuti Valtteri Bottas di mobil Mercedes kedua yang akan start dari P5.

"Ini bahkan lebih menantang dari pekan lalu," kata Hamilton.

"Kami mencoba semuanya untuk mengeluarkan yang terbaik dari mobil ini. Ini soal kecepatan yang ada. Kami harus menemukan performa di balapan-balapan selanjutnya.

Pemuncak klasemen pebalap Verstappen saat ini unggul 18 poin dari Hamilton dan Red Bull berjarak 40 poin dari Mercedes di puncak klasemen konstruktor.

Duet tim AlphaTauri Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda mengisi slot P6 dan P7.

Aston Martin mengirimkan kedua pebalap mereka lolos ke Q3. Sebastian Vettel berjarak 0,871 detik dari pole untuk mengamankan P8 sedangkan Lance Stroll di P10.

Pebalap Williams George Russell akhirnya menembus Q3 setelah akhir pekan lalu terlempar dari posisi sepuluh besar di GP Styria. P9 yang ia raih hari ini merupakan posisi start terbaik Russell dan penampilan Q3 pertama bagi Williams sejak GP Italia 2018.

Progres dari Russell ke Q3 itu berarti menggeser duet Ferrari Carlos Sainz dan Charles Leclerc dari posisi sepuluh besar di saat kedua pebalap finis P11 dan P12.

Daniel Ricciardo tak bisa mengikuti rekan satu timnya di McLaren ke Q3 saat dia hanya mampu finis P13, sedangkan Fernando Alonso dibuat kesal setelah flying lap terakhirnya terganggu Vettel yang melaju lamban di tikungan terakhir.

Juara dunia dua kali itu finis P14 namun Vettel dipanggil steward karena insiden di Tikungan 10 itu sehingga terancam terkena penalti mundur posisi start.

Hasil kualifikasi GP Austria

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:03,720

2 Lando Norris McLaren F1 Team 1:03,768

3 Sergio Perez Red Bull Racing 1:03,990

4 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:04,014

5 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:04,049

6 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:04,107

7 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:04,273

8 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:04,570

9 George Russell Williams Racing 1:04,591

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:04,618

11 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow

12 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow

13 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team

14 Fernando Alonso Alpine F1 Team

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

17 Esteban Ocon Alpine F1 Team

18 Nicholas Latifi Williams Racing

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team (Ant/OL-4)