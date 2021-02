Grandmaster Armenia Aronian Siap Pindah ke AS

GRANDMASTER catur Armenia, Levon Aronian, berencana meninggalkan negaranya dan mewakili Amerika Serikat (AS). Ia juga menyebut ketidakpedulian pejabat di Armenia terhadap catur sebagai salah satu alasan dia hengkang.



Pria berusia 38 tahun yang menempati peringkat keenam dunia itu mengumumkan keputusannya tersebut di halaman Facebook-nya.



"Tahun lalu sangat sulit bagi kita semua dengan pandemi, perang dan dalam kasus saya, ada kesulitan pribadi dan ketidakpedulian mutlak negara terhadap catur Armenia," tulisnya, merujuk pada enam minggu pertempuran antara etnis Armenia dan pasukan Azerbaijan wilayah Nagorno-Karabkah.



"Saya dihadapkan pada pilihan: berhenti dari pekerjaan saya atau pindah ke tempat saya dihargai," tulisnya seperti dilansir Reuters, Jumat (26/2) malam..



Smbat Lputian, wakil kepala Federasi Catur Armenia, mengaku menyesali keputusan Aronian. "Ini kerugian besar bagi catur Armenia," katanya kepada Reuters yang dikutip Antara.



Sementara itu, presiden Federasi Catur AS Mike Hoffpauir menyambut baik keputusan Aronian untuk pindah ke Amerika Serikat.



Klub Catur Saint Louis mengatakan Aronian pindah ke kota di AS itu untuk melanjutkan karirnya dan akan mewakili Amerika Serikat pada kompetisi mendatang.



Federasi Catur Internasional (FIDE) mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak dapat mengomentari maksud dan rencana Aronian.



"Seorang pemain bisa mewakili negara atau federasi tempat dia tinggal," kata FIDE. "Itu tidak berarti bahwa dia mengubah kewarganegaraannya."



Keputusan Aronian untuk mewakili AS itu diambil menyusul kerusuhan politik di Armenia. Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengutuk apa yang dia katakan sebagai upaya kudeta pada Kamis setelah tentara menuntut dia mundur. (Ant/OL-09)