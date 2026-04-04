146 Personel Polisi Amankan Rangkaian Ibadah Paskah di Tuban

SEBANYAK 146 personel Polres Tuban, diturunkan untuk pengamanan Ibadah Jumat Agung di sejumlah gereja yang tersebar di wilayah Kabupaten Tuban, sejak Jumat (3/4).

Pengamanan bersama Polsek jajaran ini dilakukan memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan serangkaian ibadah Paskah.

Ibadah Jumat Agung yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan wafatnya Yesus Kristus ini berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Sejumlah gereja besar di wilayah Kota Tuban yang dilakukan pengamanan di antaranya Gereja Katolik Santo Petrus, Gereja Kristen Jawa, serta Gereja Kristen Indonesia.

Sejumlah Gereja itu dipadati jemaat yang mengikuti ibadah dengan tema-tema reflektif tentang pengorbanan dan kasih Kristus.

Kepala Seksi Humas Polres Tuban, Inspektur Satu Siswanto mengatakan untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung, Polres Tuban bersama jajaran Polsek menurunkan 146 personel.

Para petugas itu disebar di setiap gereja dengan dipimpin oleh perwira pengendali wilayah maupun Kapolsek setempat.

"Setiap lokasi ada 5 hingga 9 personel yang melaksanakan pengamanan, " kakta Siswanto, Sabtu (4/4).

Siswanto menambahkan selain Ibadah Jumat Agung kemarin, hari ini juga di sejumlah gereja akan melaksanakan ibadah Sabtu suci. Di antaranya, diselenggarakan di Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di jalan Yos Sudarso, Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Jalan Basuki Rahmat, Gereja Katholik Santo Petrus Jalan panglima Sudirman serta Gereja Santo Yoseph yang berada di wilayah Kecamatan Jatirogo.

"Hari ini ada 4 gereja yang melaksanakan Ibadah Sabtu suci yang dilaksanakan nanti sore, " tambahnya.

Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penjagaan di area gereja, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Sebelum digunakan untuk Ibadah, terlihat jajaran dari satuan Samapta Polres Tuban juga diturunkan untuk melakukan sterilisasi area gereja sebagai langkah preventif. Ini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman.

Secara umum, pelaksanaan ibadah Jumat Agung di wilayah Kabupaten Tuban berlangsung tertib, aman, dan kondusif, serta mencerminkan tingginya toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat.