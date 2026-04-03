75 Ucapan Jumat Agung 2026 yang Menyentuh Hati dan Penuh Makna
Gana Buana
03/4/2026 20:03
Jumat Agung adalah momen paling khidmat dalam kalender liturgi Kristiani. Ini adalah hari di mana umat beriman merenungkan pengorbanan tak terhingga Yesus Kristus di Bukit Golgota. Di tengah hiruk pikuk dunia, membagikan ucapan Jumat Agung bukan sekadar rutinitas media sosial, melainkan cara untuk menyebarkan pesan kasih, pengampunan, dan harapan yang kekal.
Tahun 2026 ini, mari kita maknai peringatan wafat Isa Almasih dengan kata-kata yang menyejukkan jiwa. Berikut adalah 75 inspirasi ucapan Jumat Agung yang telah kami rangkum untuk membantu Anda mengekspresikan rasa syukur dan iman.
Ucapan Jumat Agung yang Menyentuh Hati dan Penuh Makna
"Semoga kasih Kristus yang tak terbatas menyertai langkahmu hari ini dan selamanya. Selamat merenungkan Jumat Agung."
"Di kayu salib, kasih mengalahkan benci. Semoga kita belajar untuk saling mengampuni seperti Dia telah mengampuni kita."
"Jumat Agung adalah bukti bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya."
"Mari kita hening sejenak, mensyukuri penebusan yang telah kita terima secara cuma-cuma melalui darah-Nya yang kudus."
"Kegelapan di Golgota adalah fajar bagi keselamatan kita. Selamat merayakan Jumat Agung dengan penuh khidmat."
"Semoga pengorbanan Yesus Kristus memberi kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup."
"Salib adalah simbol penderitaan sekaligus kemenangan. Mari kita pikul salib kita dengan penuh kesetiaan."
"Dia menanggung luka kita agar kita sembuh. Dia menanggung dosa kita agar kita selamat. Terpujilah Tuhan."
"Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di titik terendah sekalipun."
"Semoga damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu di hari yang suci ini."
"Kasih-Nya setinggi langit dan sedalam samudera. Selamat merenungkan kasih Tuhan di Jumat Agung."
"Jadikan hari ini sebagai momen refleksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh kasih."
"Bukan paku yang menahan-Nya di salib, melainkan kasih-Nya kepada Anda dan saya."
"Dalam setiap tetes darah-Nya, ada pengampunan bagi setiap kesalahan kita. Selamat Jumat Agung."
"Semoga berkat Tuhan menyinari rumah dan keluarga Anda di hari peringatan wafat-Nya ini."
"May the glory of our Savior strengthen you and may His graces shine upon you on Good Friday." (Semoga kemuliaan Juru Selamat kita menguatkanmu dan rahmat-Nya menyinarimu di Jumat Agung.)
"He showed us the way, He has long been gone, and yet in our hearts, His light shines on." (Dia menunjukkan jalan, Dia telah lama pergi, namun di hati kita, cahaya-Nya tetap bersinar.)
"Good Friday is a day of hope. It is a day where we look forward to a brighter tomorrow." (Jumat Agung adalah hari harapan. Hari di mana kita menantikan hari esok yang lebih cerah.)
"Mercy, peace, and love. May the holy day bring grace to your life." (Belas kasih, damai, dan cinta. Semoga hari suci ini membawa rahmat bagi hidupmu.)
"The cross was the manifestation of Divine Love." (Salib adalah manifestasi dari Kasih Ilahi.)
"On this Good Friday, let us remember the sacrifice of Jesus and pray for a world filled with peace." (Di Jumat Agung ini, mari kita ingat pengorbanan Yesus dan berdoa untuk dunia yang penuh kedamaian.)
"By His stripes, we are healed. By His death, we are given life." (Oleh bilur-bilur-Nya kita sembuh. Oleh kematian-Nya kita diberi kehidupan.)
"May the sacrifice of Jesus be the inspiration for your life's journey." (Semoga pengorbanan Yesus menjadi inspirasi bagi perjalanan hidupmu.)
"God so loved the world that He gave His only begotten Son." (Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal.)
"Thinking of you on Good Friday and praying that the Lord keeps you in His loving care." (Memikirkanmu di Jumat Agung dan berdoa agar Tuhan menjagamu dalam kasih-Nya.)
Jumat Agung bukan sekadar hari libur, melainkan pengingat akan harga sebuah penebusan. Gunakan momen ini untuk mempererat hubungan spiritual Anda.
Ucapan Jumat Agung Singkat untuk Status WhatsApp dan Instagram
"Terpaku di salib untuk membebaskan kita. Selamat Jumat Agung."