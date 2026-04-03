75 Ucapan Jumat Agung 2026 yang Menyentuh Hati dan Penuh Makna

Kumpulan 75 ucapan Jumat Agung terbaik untuk keluarga dan media sosial.(Freepik)

Jumat Agung adalah momen paling khidmat dalam kalender liturgi Kristiani. Ini adalah hari di mana umat beriman merenungkan pengorbanan tak terhingga Yesus Kristus di Bukit Golgota. Di tengah hiruk pikuk dunia, membagikan ucapan Jumat Agung bukan sekadar rutinitas media sosial, melainkan cara untuk menyebarkan pesan kasih, pengampunan, dan harapan yang kekal.

Tahun 2026 ini, mari kita maknai peringatan wafat Isa Almasih dengan kata-kata yang menyejukkan jiwa. Berikut adalah 75 inspirasi ucapan Jumat Agung yang telah kami rangkum untuk membantu Anda mengekspresikan rasa syukur dan iman.

Ucapan Jumat Agung yang Menyentuh Hati dan Penuh Makna

"Semoga kasih Kristus yang tak terbatas menyertai langkahmu hari ini dan selamanya. Selamat merenungkan Jumat Agung." "Di kayu salib, kasih mengalahkan benci. Semoga kita belajar untuk saling mengampuni seperti Dia telah mengampuni kita." "Jumat Agung adalah bukti bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya." "Mari kita hening sejenak, mensyukuri penebusan yang telah kita terima secara cuma-cuma melalui darah-Nya yang kudus." "Kegelapan di Golgota adalah fajar bagi keselamatan kita. Selamat merayakan Jumat Agung dengan penuh khidmat." "Semoga pengorbanan Yesus Kristus memberi kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup." "Salib adalah simbol penderitaan sekaligus kemenangan. Mari kita pikul salib kita dengan penuh kesetiaan." "Dia menanggung luka kita agar kita sembuh. Dia menanggung dosa kita agar kita selamat. Terpujilah Tuhan." "Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di titik terendah sekalipun." "Semoga damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu di hari yang suci ini." "Kasih-Nya setinggi langit dan sedalam samudera. Selamat merenungkan kasih Tuhan di Jumat Agung." "Jadikan hari ini sebagai momen refleksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh kasih." "Bukan paku yang menahan-Nya di salib, melainkan kasih-Nya kepada Anda dan saya." "Dalam setiap tetes darah-Nya, ada pengampunan bagi setiap kesalahan kita. Selamat Jumat Agung." "Semoga berkat Tuhan menyinari rumah dan keluarga Anda di hari peringatan wafat-Nya ini."

Ucapan Jumat Agung Bahasa Inggris (Good Friday Quotes) & Artinya

"May the glory of our Savior strengthen you and may His graces shine upon you on Good Friday." (Semoga kemuliaan Juru Selamat kita menguatkanmu dan rahmat-Nya menyinarimu di Jumat Agung.) "He showed us the way, He has long been gone, and yet in our hearts, His light shines on." (Dia menunjukkan jalan, Dia telah lama pergi, namun di hati kita, cahaya-Nya tetap bersinar.) "Good Friday is a day of hope. It is a day where we look forward to a brighter tomorrow." (Jumat Agung adalah hari harapan. Hari di mana kita menantikan hari esok yang lebih cerah.) "Mercy, peace, and love. May the holy day bring grace to your life." (Belas kasih, damai, dan cinta. Semoga hari suci ini membawa rahmat bagi hidupmu.) "The cross was the manifestation of Divine Love." (Salib adalah manifestasi dari Kasih Ilahi.) "On this Good Friday, let us remember the sacrifice of Jesus and pray for a world filled with peace." (Di Jumat Agung ini, mari kita ingat pengorbanan Yesus dan berdoa untuk dunia yang penuh kedamaian.) "By His stripes, we are healed. By His death, we are given life." (Oleh bilur-bilur-Nya kita sembuh. Oleh kematian-Nya kita diberi kehidupan.) "May the sacrifice of Jesus be the inspiration for your life's journey." (Semoga pengorbanan Yesus menjadi inspirasi bagi perjalanan hidupmu.) "God so loved the world that He gave His only begotten Son." (Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal.) "Thinking of you on Good Friday and praying that the Lord keeps you in His loving care." (Memikirkanmu di Jumat Agung dan berdoa agar Tuhan menjagamu dalam kasih-Nya.)

Jumat Agung bukan sekadar hari libur, melainkan pengingat akan harga sebuah penebusan. Gunakan momen ini untuk mempererat hubungan spiritual Anda.

Ucapan Jumat Agung Singkat untuk Status WhatsApp dan Instagram

"Terpaku di salib untuk membebaskan kita. Selamat Jumat Agung." "Sudah Selesai. Yohanes 19:30. Selamat merenungkan kasih Tuhan." "Salib-Nya adalah jembatan menuju surga." "Bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, Tuhan." "Jumat Agung: Hari di mana maut dikalahkan oleh kasih." "Hening. Syukur. Doa. Selamat Jumat Agung." "Kasih yang paling murni ditemukan di bukit Golgota." "Semoga pengampunan-Nya memenuhi hati kita hari ini." "Di bawah kaki salib, aku bersujud syukur." "Jumat Agung yang penuh berkat untuk kita semua." "Mengingat pengorbanan-Nya, mensyukuri keselamatan-Nya." "Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus." "Selamat merenungkan sengsara Tuhan Yesus Kristus." "Biarlah salib menjadi kompas hidup kita." "Damai Kristus beserta kita semua."

Ucapan Jumat Agung Berdasarkan Ayat Alkitab

"Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." - Yesaya 53:5 "Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." - Yohanes 3:17 "Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." - Lukas 23:46 "Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." - Roma 6:23 "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." - Roma 5:8 "Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar." - 1 Petrus 3:18 "Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." - Kolose 1:14 "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." - Matius 20:28 "Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." - 1 Petrus 2:24 "Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita." - 1 Yohanes 4:10

Ucapan Jumat Agung untuk Keluarga dan Sahabat

"Untuk keluargaku tercinta, semoga pengorbanan Kristus menyatukan kita dalam kasih yang tulus." "Sahabat, mari kita jadikan Jumat Agung ini sebagai awal untuk hidup yang lebih bermakna bagi sesama." "Semoga rumah kita selalu diberkati dengan damai yang dibawa oleh Sang Juru Selamat." "Selamat Jumat Agung, saudaraku. Mari kita saling mendoakan agar tetap setia di jalan-Nya." "Terima kasih telah menjadi berkat dalam hidupku. Selamat merenungkan kasih Tuhan." "Semoga cahaya salib menuntun keluarga kita keluar dari kegelapan menuju terang-Nya." "Di hari yang suci ini, aku berdoa agar kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian." "Mari kita rayakan kasih Tuhan dengan berbagi kebaikan kepada orang di sekitar kita." "Jumat Agung adalah waktu yang tepat untuk memaafkan dan memulai lembaran baru yang penuh kasih." "Semoga iman kita semakin teguh seiring kita merenungkan penderitaan Kristus demi kita."

Pesan Harapan dan Refleksi Jumat Agung

"Jangan takut pada hari esok, karena Tuhan telah memenangkan pertempuran di hari Jumat ini." "Penderitaan hanyalah sementara, namun kemuliaan yang dijanjikan-Nya adalah kekal." "Jumat Agung mengajarkan kita bahwa setelah kegelapan yang paling pekat, fajar kebangkitan pasti datang." "Jadilah saksi kasih Kristus melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata." "Salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup Anda." "Semoga kerendahan hati Kristus menginspirasi kita untuk melayani sesama dengan tulus." "Darah-Nya menyucikan, kasih-Nya memulihkan. Selamat Jumat Agung." "Mari kita tinggalkan manusia lama kita di kaki salib dan bangkit menjadi ciptaan baru." "Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan doa yang kita panjatkan di hari suci ini." "Keselamatan adalah hadiah terbesar yang pernah ada. Mari kita jaga dengan penuh syukur." "Semoga dunia merasakan kedamaian melalui doa-doa yang kita naikkan hari ini." "Jumat Agung: Sebuah pengingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan." "Tetaplah percaya, karena Dia yang mati untukmu, juga hidup untuk membelamu." "Selamat merayakan kasih yang paling radikal dalam sejarah manusia." "Tuhan memberkati kita semua di Jumat Agung yang khidmat ini. Amin."

Demikian 75 ucapan Jumat Agung yang bisa Anda gunakan untuk memperingati hari suci ini. Semoga pesan-pesan di atas dapat menjadi sarana berkat bagi Anda dan orang-orang terkasih.

Selamat merenungkan wafat Isa Almasih, semoga damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. (Z-10)