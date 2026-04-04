Teguran Menteri PU Viral, Pengerukan Sungai Babakan di Brebes Akhirnya Dilakukan

SETELAH kemarahan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kepada pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) viral, penanganan banjir laten yang kerap melanda Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mulai dilakukan. Pemerintah kini mengerahkan alat berat untuk mengeruk alur Sungai Babakan yang selama ini menjadi pemicu banjir.

Sejumlah alat berat tampak beroperasi di Sungai Babakan yang melintas di jalur Pantura Desa Cimohong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Pengerukan dilakukan secara bertahap hingga mencapai muara sungai guna memperlancar aliran air.

Aktivis lingkungan dari Masyarakat Jaga Kali (Masjaka), Mahfudin, mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang akhirnya turun langsung menangani persoalan banjir dengan menerjunkan alat berat ke lokasi.

Baca juga : Nyetir Sendiri, Menteri PU Puji Kualitas Jalan Tol Trans Jawa Mulus

“Sesudah bagian muara alur Sungai Babakan dikeruk, akan dilanjutkan di alur Sungai Babakan bagian hulu hingga sampai ke Kota Kecamatan Ketanggungan, di mana setiap kali banjir belasan desa ikut terendam air,” tutur Mahfudin.

Ia menjelaskan, banjir di wilayah tersebut tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga berdampak pada arus lalu lintas, terutama saat musim mudik Lebaran 2026 lalu. Saat itu, kendaraan dari arah Purwokerto menuju Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Barat maupun wilayah Jabodetabek mengalami antrean panjang menuju Gerbang Tol Pejagan.

“Waktu musim arus balik Lebaran 2026 kemarin, antrean panjang terjadi di dalam Kota Kecamatan Ketanggungan hingga mendekati Gerbang Tol Pejagan,” terang Mahfudin.

Baca juga : Atasi Banjir di Jalur Mudik Brebes, Kementerian PU Siapkan Rp270 Miliar

Menurutnya, pengerukan Sungai Babakan dilakukan sesuai arahan Menteri PU Dody Hanggodo yang sebelumnya turun langsung meninjau lokasi banjir di Kecamatan Ketanggungan.

“Waktu itu Pak Menteri PU memang turun langsung melakukan pengecekan dan memberi arahan untuk melakukan pengerukan Sungai Babakan dari hilir kemudian ke hulunya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo viral di media sosial setelah terlihat memarahi pejabat BBWS Cimanuk-Cisanggarung karena dinilai belum mampu mengatasi banjir laten di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Banjir yang terjadi bertepatan dengan arus balik Lebaran sempat memicu kemacetan parah kendaraan dari arah Purwokerto menuju wilayah Jabodetabek melalui Gerbang Tol Pejagan. (JI/I-1)