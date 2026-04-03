Wings Air Hentikan Rute Bandung-Yogyakarta, Pemkot Bandung Optimalkan Whoosh

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MASKAPAI penerbangan Wings Air memutuskan untuk menghentikan layanan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Keputusan ini diambil meski rute tersebut baru beroperasi selama dua bulan, terhitung sejak 31 Maret 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan keprihatinannya atas penutupan rute tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak dapat melakukan intervensi karena kebijakan rute merupakan ranah bisnis maskapai sepenuhnya.
"Pemkot tentu prihatin. Namun, maskapai sebagai pihak swasta memiliki perhitungan bisnis masing-masing. Memang diakui saat ini minat masyarakat terhadap penerbangan baling-baling untuk jarak dekat cenderung menurun," ujar Farhan.
Menurut Farhan, penurunan minat ini dipicu oleh semakin pesatnya perkembangan infrastruktur transportasi darat, terutama jaringan jalan tol di Pulau Jawa. Kemudahan mobilitas antarkota melalui jalur darat membuat okupansi penerbangan rute pendek seperti ke Semarang, Solo, dan Yogyakarta terus tergerus.
Berdasarkan data Pemkot Bandung, permintaan penerbangan justru tetap tinggi untuk rute luar Pulau Jawa. Kota-kota seperti Bali, Balikpapan, Palembang, Makassar, hingga Medan masih menjadi destinasi favorit. Sementara untuk rute domestik di Pulau Jawa, hanya Surabaya yang menunjukkan konsistensi permintaan tinggi.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Bandara Husein Sastranegara. Untuk melayani rute jarak jauh, dibutuhkan pesawat berbadan besar (narrow body/wide body), namun operasionalnya masih terkendala regulasi dari Kementerian Perhubungan di bandara tersebut.
Menyikapi dinamika di sektor penerbangan, Pemkot Bandung mulai mengalihkan fokus untuk mengoptimalkan keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Data statistik menunjukkan kontribusi Whoosh terhadap tingkat kunjungan ke Kota Bandung sangat signifikan.
Farhan membandingkan potensi penumpang antara bandara dan kereta cepat. "Dulu kita bisa mendatangkan 3,8 juta orang per tahun melalui Bandara Husein. Sekarang, melalui Whoosh, kita harapkan bisa mengangkut sekitar 20 ribu orang per hari. Jika dikalkulasi dalam 300 hari, potensinya mencapai 6 juta penumpang per tahun," paparnya.
Untuk mengejar target 3,6 juta penumpang setahun sebagai kompensasi hilangnya potensi sektor penerbangan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan berbagai program joint promotion dengan PT KAI.
"Joint promotion ini beragam, mulai dari paket bundling untuk rombongan penumpang Whoosh yang akan mendapatkan fasilitas gratis tertentu di Kota Bandung, penyelenggaraan event, hingga promosi visual yang masif," pungkas Farhan. (I-2)
Reaktivasi bandara di tengah kota ini akan menggairahkan kembali industri perdagangan dan pasar-pasar di Bandung.
Keberadaan dua bandara bukan kompetisi, melainkan strategi distribusi konektivitas udara kawasan Jabar, khususnya Bandung Raya.
Kehadiran rute ini memperluas pilihan perjalanan bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) sekaligus memperkuat jaringan mobilitas antarkota.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
Jelajahi top 5 bandara di Bandung dan Jawa Barat 2025: lokasi strategis, fasilitas modern, dan tips perjalanan untuk liburan lancar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak pejabat berangkat kerja menggunakan sepeda setiap Jumat di tengah kebijakan WFH ASN.
Pemkot Bandung evaluasi total Bandung Zoo usai dua anak harimau mati akibat virus Panleukopenia, perketat biosecurity dan perbaiki tata kelola satwa.
Pengawasan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun demikian, kebun binatang tetap harus ditutup
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
NANI Rubiyani, ibunda Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, wafat pada Selasa (17/2) pukul 22.58 WIB di Kota Bogor.
