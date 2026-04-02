Tim Pemadam Terus Berjibaku Tangani Karhutla Riau

Ilustrasi(Antara)

PERKEMBANGAN operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus berlanjut. Hingga saat ini, tim Manggala Agni masih melakukan pemadaman di tiga lokasi Karhutla Riau yaitu Desa Titi Akar, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Lalu di Pulau Muda Kabupaten Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

“Lokasi pemadaman Desa Titi Akar, Rupat Utara saat ini masih dikerjakan oleh 1 tin daops Sarolangun, 1 tim daops Musi Banyuasin dan 2 tim dari daops Dumai. Manggala agni fokus menyekat pergerakan api yang menuju pemukiman,” kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Sumatra Ferdian Krisnanto, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan, kendala pemadaman sampai saat ini angin kencang dan berubah-ubah arah. Adapun kondisi sumber air sangat minim sehingga dilakukan kombinasi pemadaman memakai pompa dan pompa punggung.

“Kami juga sudah meminta bantuan satgas udara melalui Kalaksa BPBD Riau untuk water bombing di lokasi kepala api yang mengarah ke bagian Rimba yang padat vegetasi,” paparnya.

Ia mengungkapkan, sebagai gambaran akses ke lokasi titi akar, pihaknya bergerak dari penyeberangan Roro Rupat menuju titi akar sekitar 1.5 jam. Kemudian tim darat menyeberang lagi dengan perahu penyebrangan Dusun Hutan Samak sekitar 15 menit.

“Setelah itu memakai sepeda motor ke TKP sekitar 30 menit. sebagai gambaran untuk mobilisasi SDM dan sarpras (sarana dan prasarana tentunya tidak mudah. Saat ini tim Manggala Agni operasi hari ke 4 di lokasi Titi Akar. Pemerintah dusun membantu meminjamkan 1 pondok untuk menginap tim Manggala Agni,” ungkapnya.

Sedangkan, kata Ferdian, lokasi pemadaman di Pulau Muda siang ini sudah dinyatakan padam. “Pagi tadi tim daops Rengat melakukan mopping up dan pengecekan kembali keliling lokasi memastikan clear and clean,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini 1 regu daops Rengat dalam perjalanan menuju Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti untuk melaksanakan pemadaman.

“Kemungkinan sore ini bisa menyeberang ke lokasi,” pungkasnya.(RK/E-4)