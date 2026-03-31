RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Masa Angkutan Lebaran, Bandara YIA Layani 251.901 Penumpang

Ardi Teristi Hardi
31/3/2026 07:52
Ilustrasi(Antara)

POSKO Lebaran Yogyakarta International Airport (YIA) telah ditutup, Senin (30/3). Posko tersebut dibuka sejak 13 Maret, berlangsung selama 18 hari.

General Manager YIA Ruly Artha menyampaikan, pihaknya mencatat 251.901 penumpang.

"Ada kenaikan sekitar 5 persen dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya," ungkap Ruly.

Baca juga : Usai Melepaskan Rindu di Kampung Halaman, 50 Ribu Mahasiswa Kembali Ke Kampus di Banda Aceh

Total penerbangan 198, termasuk penerbangan ekstra (extra flight) yang tercatat di YIA. Pergerakan pesawat tumbuh sekitar 6% dengan 1.600 penerbangan selama libur Lebaran.

Puncak Pergerakan

Ruly menyebutkan, puncak tertinggi pergerakan Lebaran telah terjadi pada Minggu (29/3), yaitu dengan 17.328 penumpang dengan 108 penerbangan.

Pergerakan penumpang masih 13 ribu penumpang sehari. Pada hari-hari biasa, Bandada YIA melayani sekitar 12 ribu penumpang. (AT/E-4)



Editor : Putri yuliani
