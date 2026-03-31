Masa Angkutan Lebaran, Bandara YIA Layani 251.901 Penumpang

POSKO Lebaran Yogyakarta International Airport (YIA) telah ditutup, Senin (30/3). Posko tersebut dibuka sejak 13 Maret, berlangsung selama 18 hari.

General Manager YIA Ruly Artha menyampaikan, pihaknya mencatat 251.901 penumpang.

"Ada kenaikan sekitar 5 persen dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya," ungkap Ruly.

Total penerbangan 198, termasuk penerbangan ekstra (extra flight) yang tercatat di YIA. Pergerakan pesawat tumbuh sekitar 6% dengan 1.600 penerbangan selama libur Lebaran.

Puncak Pergerakan

Ruly menyebutkan, puncak tertinggi pergerakan Lebaran telah terjadi pada Minggu (29/3), yaitu dengan 17.328 penumpang dengan 108 penerbangan.

Pergerakan penumpang masih 13 ribu penumpang sehari. Pada hari-hari biasa, Bandada YIA melayani sekitar 12 ribu penumpang. (AT/E-4)