Arus Balik masih Membludak, Pelabuhan Sekupang Dibanjiri 25 Ribu Penumpang

Arus balik padat di Sekupang, Batam, Senin (30/3/2026). Lebih dari 25 ribu penumpang tercatat kembali dalam empat hari terakhir.(MI/Hendri Kremer)

ARUS balik Lebaran di Kota Batam masih membludak hingga Senin (30/3). Pelabuhan Domestik Sekupang menjadi salah satu titik tersibuk dengan total 25.236 penumpang kembali ke Batam dalam empat hari terakhir.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam (KKP), AKP Zharfan Edmond, mengatakan lonjakan penumpang terjadi sejak 25 Maret 2026 dan terus meningkat hingga puncaknya pada akhir pekan lalu.

“Pada 25 Maret tercatat 6.038 penumpang, 26 Maret 6.027 penumpang, 27 Maret 5.993 penumpang, dan 28 Maret mencapai 7.172 penumpang,” katanya, Senin (30/3).

Menurutnya, kepadatan arus balik masih terasa hingga Minggu (29/3), seiring berakhirnya masa libur panjang Lebaran.

“Arus balik dalam beberapa hari terakhir memang cukup padat,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak kepolisian meningkatkan pengamanan dengan melibatkan personel gabungan dari Polda Kepri dan Polresta Barelang. Langkah ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pasca Operasi Ketupat Seligi 2026 yang telah berakhir pada 29 Maret.

“Personel ditempatkan di seluruh pelabuhan, baik domestik maupun internasional, termasuk Pelabuhan Sekupang,” jelasnya.

Selain pengamanan, petugas juga melakukan berbagai langkah antisipatif, seperti patroli rutin dan gabungan, pengamanan terbuka dan tertutup, serta pengaturan arus penumpang dan kendaraan guna mencegah penumpukan.

Pengawasan difokuskan pada titik-titik rawan, seperti area antrean tiket dan ruang tunggu penumpang.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tertib, tidak menggunakan jasa calo, serta mengikuti prosedur resmi,” tegasnya.

Ia memastikan situasi arus balik di Pelabuhan Sekupang hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.

Bandara Hang Nadim Ikut Dipadati Penumpang

Tak hanya di pelabuhan, kepadatan juga terjadi di Bandara Hang Nadim. Antrean penumpang terlihat mengular pada Minggu (29/3), baik di area keberangkatan maupun kedatangan.

Ratusan calon penumpang memadati ruang tunggu dan jalur pemeriksaan. Mayoritas merupakan pemudik yang kembali ke kota asal setelah merayakan Idulfitri di Batam.

Ronald, 44, warga Batam Centre, mengaku baru saja mengantar keluarganya yang kembali ke Medan.

“Besok sudah mulai sekolah, jadi keluarga yang sebelumnya di sini kembali pulang,” ujarnya.

Arus balik Lebaran di Batam diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, meski puncaknya telah terjadi pada akhir pekan lalu. (HK/E-4)