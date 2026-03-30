Ruta Suryana
30/3/2026 15:10
Dua Kabupaten di Bali Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat
Air hujan menggenangi areal rumah warga di Badung saat hujan lebat beberapa waktu lalu.(Dok Istimewa)

DUA wilayah kabupaten di Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebta hingga sangat lebat Senin (30/3). Kedua kabupaten tersebut yakni Bangli dan Buleleng.

“Untuk dua kabupaten ini (Bangli dan Buleleng) level peringatannya siaga,” ujar Kepala Tim Prakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Badung, I Wayan Musteana, Senin (30/3).

Sementara yang berpotensi hujan sedang sampai lebat dengan level peringatan waspada hanya ada satu kabupaten yakni Jembrana yang berada di bagian barat Pulau Bali.

Potensi hujan lebat ini juga diprediksi meluas hingga ke Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan untuk Selasa (31/3). Dan juga masih berlanjut berpotensi mengguyur tiga kabupaten yakni Badung, Buleleng serta Tabanan  pada  1 April mendatang.

“Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” ujarnya. (H-2)



Editor : Indrastuti
