Pasokan Masuk Pasar, Harga Ikan di Palu Berangsur Turun

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
HARGA ikan di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, mulai menunjukkan tren stabil setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh bertambahnya pasokan ikan dari pelbagai daerah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga sejumlah jenis ikan kini berada pada kisaran Rp50 ribu per kilogram untuk ikan katombo, Rp60 ribu per kilogram untuk ikan cakalang, dan sekitar Rp35 ribu per kilogram untuk ikan bandeng.
Salah seorang pedagang, Haerul mengungkapkan, harga ikan sebelumnya sempat melonjak hingga Rp70 ribu per kilogram akibat keterbatasan stok di pasaran.
“Harga mulai turun. Kemarin sempat melambung sampai Rp70 ribu per kilogram karena stok masih sedikit,” ujarnya, Minggu (29/3).
Hal serupa disampaikan pedagang lainnya, Taufik. Ia menuturkan bahwa kenaikan harga ikan katombo sebelumnya sempat dikeluhkan pembeli, khususnya ibu rumah tangga.
“Kemarin banyak pembeli mengeluh karena harga ikan katombo terus naik. Untungnya sekarang sudah mulai turun,” katanya.
Menurut Taufik, penurunan harga tersebut dipicu oleh mulai masuknya pasokan ikan dari sejumlah daerah, seperti Donggala, Palu, dan Gorontalo.
“Pasokan ikan mulai masuk dari pelbagai daerah, sehingga harga perlahan turun,” jelasnya.
Para pedagang berharap pasokan ikan tetap stabil agar harga tidak kembali melonjak, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. (H-2)
Para nelayan tradisional yang beraktivitas mencari ikan di perairan Selat Malaka diperkirakan baru ramai pada pekan depan.
Menurut pengelola TPI Kota Pekalongan, harga berbagai jenis ikan meningkat dampak stok tangkapan menipis karena cuaca buruk, sementara permintaan meningkat jelang Lebaran 2026.
Ditambah lagi cuaca ekstrem seperti angin kencang dan hujan deras masih sering menghantui kawasan provinsi di ujung barat Indonesia itu.
Harga ikan laut di pasar Kota Palu, Sulawesi Tengah, terus merangkak naik sejak dua pekan terakhir. Harga ikan cakalang, misalnya, kini mencapai Rp60 ribu per dari Rp30 ribu per kg.
Harga ikan di Pasar Tradisional Naikoten 1 dan Pasar Ikan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan signifikan akibat cuaca buruk.
