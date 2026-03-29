Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Pasokan Masuk Pasar, Harga Ikan di Palu Berangsur Turun

M Taufan SP Bustan
29/3/2026 23:00
Pasokan Masuk Pasar, Harga Ikan di Palu Berangsur Turun
Ilustrasi(MI/M Taufan SP Bustan)

HARGA ikan di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, mulai menunjukkan tren stabil setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh bertambahnya pasokan ikan dari pelbagai daerah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga sejumlah jenis ikan kini berada pada kisaran Rp50 ribu per kilogram untuk ikan katombo, Rp60 ribu per kilogram untuk ikan cakalang, dan sekitar Rp35 ribu per kilogram untuk ikan bandeng.
Salah seorang pedagang, Haerul mengungkapkan, harga ikan sebelumnya sempat melonjak hingga Rp70 ribu per kilogram akibat keterbatasan stok di pasaran.

“Harga mulai turun. Kemarin sempat melambung sampai Rp70 ribu per kilogram karena stok masih sedikit,” ujarnya, Minggu (29/3).

Baca juga : Pasokan Berkurang, Harga Ikan di Pasar Kota Palu Naik Tajam

Hal serupa disampaikan pedagang lainnya, Taufik. Ia menuturkan bahwa kenaikan harga ikan katombo sebelumnya sempat dikeluhkan pembeli, khususnya ibu rumah tangga.

“Kemarin banyak pembeli mengeluh karena harga ikan katombo terus naik. Untungnya sekarang sudah mulai turun,” katanya.

Menurut Taufik, penurunan harga tersebut dipicu oleh mulai masuknya pasokan ikan dari sejumlah daerah, seperti Donggala, Palu, dan Gorontalo.
“Pasokan ikan mulai masuk dari pelbagai daerah, sehingga harga perlahan turun,” jelasnya.

Para pedagang berharap pasokan ikan tetap stabil agar harga tidak kembali melonjak, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. (H-2)



Editor : Indrastuti
