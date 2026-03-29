Kapal Perang KRI Semarang-594 Angkut Ribuan Pemudik dari Bangka

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Danlanal, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

KAPAL perang TNI Angkatan Laut KRI Semarang-594 kembali mengangkut ribuan pemudik dalam program arus balik Lebaran 2026 melalui Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, Kabupaten Bangka. Para pemudik tersebut tersebar di sejumlah wilayah Pulau Bangka dan akan diantar menuju Belitung dan Jakarta.

Program arus balik gratis ini merupakan kerja sama TNI AL bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu masyarakat setelah merayakan Idulfitri.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Bangka Belitung Kolonel Yulindo mengatakan program mudik gratis pada arus balik ini bertujuan membantu masyarakat kembali ke Belitung dan Jakarta dengan aman serta terjangkau.

Baca juga : Lebaran, Harga Daun Seledri di Bangka Melambung Hingga Rp350 Ribu per Kilogram

“Ini bentuk kepedulian TNI AL bersama pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat yang mudik gratis, khususnya pada arus balik Lebaran,” kata Yulindo, Minggu (29/3).

Menurut dia, lebih dari 1.000 warga diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu. “Mereka berangkat dari Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu dengan KRI Semarang-594,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Danlanal, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Baca juga : Berkah Ramadhan, Pedagang Lemang Bambu Kebanjiran Pesanan

“Kami bersama Kapolda, Danrem, Danlanal, bupati, wali kota, dan semua unsur sangat bangga. Mereka (penumpang) tiba kami sambut, pulang kami antar dengan baik. Inilah kontribusi kami, peduli dengan masyarakat agar mereka mudik dari perantauan. Semoga tahun depan mereka bisa kembali lagi,” ungkap Hidayat Arsani usai melepas peserta arus balik gratis.

Secara terpisah, Bupati Bangka Feri Insani mengatakan program mudik gratis tersebut sangat membantu masyarakat dan diharapkan dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang. “Alhamdulillah, masyarakat kita khususnya yang mudik bisa balik dengan gratis dengan kapal perang tersebut,” kata Feri.

Ia juga mengungkapkan adanya empat penumpang yang sempat tertinggal saat pelepasan arus balik berlangsung. Namun, kapal masih berada tidak jauh dari pelabuhan sehingga petugas dapat segera membantu mereka menyusul keberangkatan.

“Saya berinisiatif membantu keempatnya. Kami mengantar mereka ke tengah menggunakan speed boat TNI AL. Alhamdulillah mereka bisa naik ke atas kapal kendati harus menaiki tangga darurat,” ucapnya.

Program arus balik gratis menggunakan KRI Semarang-594 diharapkan mampu terus mendukung konektivitas antarpulau sekaligus meringankan beban biaya perjalanan masyarakat pada momentum Lebaran. (RF/I-1)