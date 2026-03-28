Widjajadi
28/3/2026 21:20
Hanebu Sauyun, KGPAA Mangkunegoro X Gelar Halal bi Halal dan Bagikan 4.000 Porsi Ketupat Opor
KGPAA Mangkunegoro X menyalami para kerabatdalem dan juga masyarakat yang datang ke Pura Mangkunegaran untuk berhalalbihalal pada Sabtu, 8 Syawal 1447 atau 28 Maret 2026.(MI/WIDJAJADI)

PENGAGENG Puro Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegoro bagikan 4000 ketupat opor pada momen halal bihalal dan sekaligus perayaan Riyaya Kupat ( Lebaran Kupat ) Syawal 1447 H, di halam Pamedan Pura Mangkunegaran, Sabtu (28/3/2026).

Jumlah 4.000 kupat opor yang dibagikan kepada masyarakat dan para tamu undangan ini juga menjadi simbol empat tahun Gusti Bhre naik tahta sebagai KGPAA Mangkunegoro X.

Ketupat opor merupakan sajian khas dalam tradisi Lebaran Ketupat yang dioeringati setiap tanggal 8 Syawal, bertepatan dengan halal bihalal di Pura Mangkunegaran.

Pelibatan masyarakat umum dalam halalbihalal di Pura Mangkunegaran ini sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Pangeran Samber Nyawa atau KGPAA Mangkunegoro I ratusan tahun silam.

"Ya ini sebagai bentuk penerapan nilai Hanebu Sauyun, yakni bersatu padu dalam sebuah ikatan," jelasnya. Halal bihalal ini menjadi wadah silaturahmi , untuk mempererat rasa kebersamaan secara berkelanjutan, dari tahun ke tahun antara pihak Pura Mangkunegaran dengan masyarakat luas.

KGPAA Mangkunegoro X dengan sabar dan senyum kebapakan menyalami para warga yang datang untuk berhalalbihalal di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran. 

Para warga pun dengan santai merahapi atau menikmati kupat opor dalam bungkus pisang yang dibagikan di halaman Pamedan Pura, sembari menikmati gending gamelan yang berkumandang syahdu. (H-2)



Editor : Indrastuti
