1 juta Wisatawan Diprediksi Kunjungi Kota Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.(MI/Bayu Anggoro)

PEMERINTAH Kota Bandung memprediksi jumlah kunjungan wisatawan menembus 1 juta orang pada libur Lebaran 2026 ini. Hingga Rabu (25/3), tercatat 700 ribu pelancong telah memadati berbagai titik di ibu kota Jawa Barat tersebut.

Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Jumat (27/3). Dia mengungkapkan, mayoritas pengunjung merupakan rombongan keluarga yang memilih untuk menginap. Wisatawan tersebut didominasi oleh warga yang berasal dari wilayah Jabodetabek.

"Hingga Rabu kemarin tercatat sekitar 700 ribu pengunjung. Kami memperkirakan jumlah ini bisa mencapai 1 juta orang pada puncak kunjungan di hari Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3) besok," katanya.

Tingginya antusiasme wisatawan berimbas positif pada sektor perhotelan. Farhan mencatat tingkat hunian hotel bintang 3 hingga 5 rata-rata berada di atas 50%, sementara hotel nonbintang mendekati angka 50%. Bahkan pada periode puncak H+2 dan H+3 Lebaran, menurutnya okupansi hotel sempat menyentuh angka di atas 90%.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat lima destinasi wisata yang paling diminati selama libur panjang ini, yaitu Masjid Raya Al-Jabbar, Kiara Artha Park, Museum Geologi, Taman Lalu Lintas, dan Saung Angklung Udjo. Pada sisi lain, Farhan mengakui adanya tantangan besar dalam pengelolaan kebersihan.

Saat ini, terjadi kenaikan volume sampah hingga di atas 20%. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim kemarau yang lebih awal, sehingga sampah daun kering banyak menumpuk di jalanan.

"Produksi timbulan sampah naik di atas 20%. Kami sedang kerja keras membersihkan sampah daun kering yang meningkat pesat karena kemarau datang lebih cepat dari dugaan," jelasnya.

Untuk menjaga kenyamanan wisatawan, Farhan telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP untuk bersiaga penuh selama 24 jam. "Selain sampah, fokus utama petugas saat ini adalah penertiban parkir liar," katanya. (E-2)