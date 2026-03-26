Kasus Kejahatan Libatkan WNA Meningkat, Gubernur Koster Tegaskan Kondisi Bali Tetap Aman

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kondisi Pulau Dewata tetap aman dan aktivitas pariwisata berjalan normal.(MI/Arnold)

SEDERETAN kasus kejahatan yang melibatkan warga negara asing (WNA) terjadi di Bali dalam tiga bulan terakhir tahun 2026. Beberapa peristiwa yang menjadi perhatian publik antara lain pengungkapan pabrik narkoba di Gianyar yang melibatkan warga Rusia, kasus mutilasi warga Ukraina yang hingga kini belum terungkap pelakunya.

Adapula dua kasus perekaman video asusila yang melibatkan orang asing, penganiayaan terhadap warga Belanda di kawasan Canggu, hingga kasus dugaan perkosaan terhadap turis asal Tiongkok.

Meski berbagai kasus tersebut memicu kekhawatiran, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kondisi Pulau Dewata tetap aman dan aktivitas pariwisata berjalan normal. Saat dimintai tanggapan mengenai sejumlah kasus yang melibatkan turis asing, ia menyebut kejadian tersebut bersifat kasuistis.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda, semuanya sudah ditangani dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah Tegaskan Stabilitas Bali Tetap Terjaga

Koster menyampaikan secara umum situasi Bali tetap aman, kondusif, dan terkendali. Berbagai dinamika yang terjadi disebut sebagai tantangan yang terus ditangani secara serius bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Saya ingin menegaskan kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Bali baik-baik saja. Stabilitas keamanan, aktivitas pariwisata, serta pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, kolaborasi, dan respons cepat terhadap setiap permasalahan yang muncul,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak pidana yang melibatkan WNA memang menunjukkan kecenderungan meningkat. Berbagai peristiwa seperti pembunuhan, penembakan, hingga kekerasan berat lainnya menjadi sorotan publik sekaligus memunculkan pertanyaan terkait efektivitas sistem keamanan dan pengawasan wisatawan di destinasi unggulan Indonesia tersebut.

Data Tunjukkan Tren Peningkatan Kasus

Data kepolisian mencatat jumlah kasus yang melibatkan WNA meningkat dari sekitar 59 kasus pada 2023 menjadi 133 kasus pada 2024. Bahkan pada periode Januari hingga pertengahan 2025, jumlahnya telah melampaui 100 kasus. Memasuki 2026, kualitas kejahatan dinilai semakin kompleks, mulai dari laboratorium dan pabrik narkoba hingga produksi konten pornografi.

Laporan lain menunjukkan kasus kriminal yang melibatkan wisatawan meningkat sekitar 16 persen dari 2023 ke 2024, dengan jumlah laporan naik dari 194 menjadi 226 kasus. Ratusan wisatawan asing juga tercatat menjadi korban tindak kejahatan dengan peningkatan signifikan dalam satu tahun terakhir.

Meski demikian, secara umum Bali masih tergolong provinsi dengan tingkat kriminalitas rendah, dengan persentase penduduk korban kejahatan sekitar 0,2 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun tren peningkatan kasus yang melibatkan wisatawan dinilai menjadi sinyal peringatan yang perlu dicermati.

Pengawasan WNA Dinilai Perlu Lebih Preventif

Pemerhati komunikasi publik sekaligus fixer, Prazuni Firzan Nasution, menilai rangkaian kasus sepanjang 2026 mengindikasikan adanya celah dalam sistem deteksi dini dan pengawasan mobilitas WNA, baik sebagai wisatawan maupun dalam kapasitas lain seperti investor bermasalah.

Ia menilai pendekatan yang selama ini cenderung reaktif perlu diubah menjadi langkah preventif dan terintegrasi. Peran instansi keimigrasian serta aparat penegak hukum disebut menjadi krusial, tidak hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memperkuat mekanisme penyaringan berbasis data.

Integrasi informasi lintas negara terkait rekam jejak kriminal WNA dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

Di sisi lain, tanggung jawab menjaga keamanan wisatawan juga dinilai tidak hanya berada di tangan pemerintah. Pelaku industri pariwisata, khususnya penyedia akomodasi, memiliki peran penting melalui penerapan standar keamanan, pengawasan internal, serta koordinasi dengan aparat setempat.

Pelaku Pariwisata Soroti Pola Kejahatan yang Muncul

Pendiri Hey Bali sekaligus pelaku pariwisata, Giostanovlatto, menilai rangkaian kejadian dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan pola yang tidak lagi bisa dianggap kebetulan.

“Jika melihat tren dalam tiga bulan terakhir, ini sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan. Ini bukan lagi satu atau dua kasus, tapi sebuah pola yang mulai terlihat jelas. Kita menyaksikan rangkaian kejadian serius dalam waktu berdekatan, mutilasi WNA Ukraina yang diduga terkait jaringan mafia internasional, penembakan antar WN Australia yang terorganisir, hingga penusukan brutal terhadap WN Belanda di depan vila. Ini bukan kriminalitas biasa, ini menunjukkan eskalasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya pelanggaran lain, mulai dari produksi konten asusila hingga tindakan yang dinilai merendahkan nilai budaya lokal. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan Bali semakin dipersepsikan sebagai ruang yang longgar secara hukum maupun sosial.

Menurutnya, pernyataan bahwa Bali aman perlu dibaca secara kritis dengan melihat konteks dan dinamika yang berkembang. Kemampuan membaca tanda awal dinilai menjadi kunci agar situasi tidak berkembang menjadi lebih serius.

“Jika tidak, kita harus jujur mengatakan bahwa pariwisata Bali berisiko bergeser, dari destinasi wisata dunia menjadi titik nyaman bagi aktivitas ilegal lintas negara. Dan ketika itu terjadi, memulihkannya akan jauh lebih sulit daripada mencegahnya sekarang,” ujarnya. (OL/I-1)