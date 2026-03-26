Fakta-fakta Kebakaran Bandung Hari Ini: 14 Bangunan di Soekarno-Hatta Hangus

KEBAKARAN terjadi di Bandung hari ini Kamis, 26 Maret 2026 dini hari. Kebakaran di Bandung hari ini melalap deretan kios material bangunan bekas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di wilayah Kecamatan Regol. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden kebakaran di Kota Kembang sepanjang awal tahun 2026.

Berikut fakta-fakta penting terkait kebakaran Bandung hari ini :

1. Waktu Kejadian dan Lokasi Spesifik

Kebakaran mulai berkobar sekitar pukul 03.55 WIB. Lokasi terdampak mencakup dua kelurahan di Kecamatan Regol, yakni Kelurahan Ciseureuh (RT 002/RW 003) dan Kelurahan Pasirluyu (RT 001/RW 007), tepatnya di area perdagangan material bekas dekat persimpangan Moh. Toha.

2. Objek yang Terbakar: 14 Bangunan Hangus

Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung, total terdapat 14 bangunan yang hangus terbakar. Objek yang terdampak meliputi 8 kios material kayu di Ciseureuh dan 6 ruko lapak di Pasirluyu. Luas area yang terdampak diperkirakan mencapai 1.900 meter persegi.

3. Pemilik Sedang Mudik Lebaran

Fakta menyedihkan dari insiden ini adalah sebagian besar pemilik kios sedang berada di kampung halaman untuk mudik Lebaran 2026. Hal ini membuat proses evakuasi barang-barang di dalam kios tidak bisa dilakukan secara maksimal saat api mulai membesar.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian masih memasang garis polisi di lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kebakaran.

4. Kesaksian Warga dan Suara Ledakan

Beberapa saksi mata di lokasi melaporkan sempat mendengar suara ledakan keras yang menyerupai petasan sebelum kobaran api membumbung tinggi. Api merambat sangat cepat karena material bangunan didominasi oleh kayu kering dan kusen bekas yang mudah terbakar.

5. Penanganan dan Korban Jiwa

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan belasan unit armada dari berbagai pos wilayah untuk memadamkan api. Api berhasil dikendalikan sebelum merambat ke area pemukiman padat penduduk yang berada di belakang deretan kios tersebut.

