Kebakaran Hebat di Gudang Mebel Cibolerang Bandung, Asap Tebal Terlihat dari Pasteur

Bangunan yang digunakan sebagai tempat pembuatan mebel sekaligus gudang rongsok terbakar di kawasan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Rabu (12/3) sekitar pukul 12.45 WIB.(Antara)

SEBUAH kebakaran besar menghanguskan bangunan yang difungsikan sebagai tempat pembuatan mebel sekaligus gudang rongsok di kawasan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Kepulan asap hitam membubung tinggi dan terlihat hingga wilayah Jalan Kopo serta Pasteur, memicu kepanikan warga sekitar.

Kebakaran terjadi pada Rabu (12/3) sekitar pukul 12.45 WIB. Bangunan yang terbakar merupakan rumah yang dijadikan tempat produksi mebel dan penyimpanan rongsok.

Kapolsek Babakan Ciparay, Komisaris Kurniawan, mengatakan lokasi tersebut memang digunakan untuk usaha mebel. Saat ini, petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung masih berjibaku memadamkan api dan melakukan pendinginan.

“Rumah tempat membuat mebel,” ujar Kurniawan saat dikonfirmasi di Bandung.

Kepulan asap hitam yang keluar dari bangunan membuat warga di sekitar merasa khawatir. Asap dapat terlihat dari beberapa kawasan jauh, termasuk Jalan Kopo hingga Pasteur. Petugas pemadam terus berupaya mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui. Polisi dan tim pemadam kebakaran masih melakukan investigasi di lokasi untuk memastikan faktor penyebab dan mencegah potensi kebakaran susulan.

Warga diimbau menjauh dari lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas. Pemerintah kota dan Dinas Kebakaran menyarankan masyarakat tetap tenang dan memantau perkembangan melalui kanal resmi. (Ant/I-1)