Kawasan Malioboro Jadi Tujuan Wisata Favorit saat Libur Lebaran

Pengunjung menikmati suasana di Malioboro.

KAWASAN Malioboro masih menjadi tujuan wisata favorit saat libur lebaran. Wisatawan pun rela bermacet-macetan untuk menuju kawasan tersebut.

Dalam lima hari terakhir, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dyah Anggraeni menyampaikan, sekitar 137 ribu pengunjung tercatat memadati kawasan pusat wisata belanja tersebut.

Puncak kunjungan, kata dia, adalah Minggu (22/3) sebanyak 56.975 pengunjung. Kepadatab pengunjung juga terjadi pada Jumat (20/3) 33.529 pengunjung dan Sabtu (21/3) sebanyak 23.903 pengunjung.

Baca juga : Malioboro Jadi Kawasan Pedestrian Penuh Tahun Ini, Kendaraan Dilarang Melintas

Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Eva Guna Pandia menyampaikan, keterbatasan lahan parkir menjadi tantangan yang dihadapi kawasan Malioboro. Sejumlah lokasi parkir alternatif juga sudah dijadikan tempat parkir.

Ia menyebut, pihaknya juga telah mengantisipasi kepadatan lalu lintas dengan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Selain itu, pembatasan kendaraan bermotor juga ditiadakan saat libur lebaran.

"Rekayasa lalu lintas dilakukan, tetapi melihat situasinya di lapangan," ungkap dia. Sekitar 700 personel ditugaskan untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur lebaran. (E-2)