Sambut Lebaran Idulfitri 1447 H, Harga Daging Kerbau dan Sapi Mahal di Aceh

Harga daging saat mamegung melambung tinggi.(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

HARGA daging saat menyambut lebaran Idulfitri 1447 H, di kawasan Provinsi Aceh, melambung tinggi. Hak itu terpantau saat hari mameugang (hari tradisi makan sayur atau lauk daging) dua hari sebelum lebaran tiba.

matan Media Indonesia, pada Kamis dan Jumat (19-20/3) di Kabupaten Pidie misalnya, harga daging kerbau mencapai Rp180.000/kg (kilogram). Harga itu lebih tinggi dari biasanya Rp160.000/kg.

Lalu harga daging sapi juga ikut melambung, yakni dari biasanya Rp150.000/kg, pada lebaran kali ini naik menjadi Rp170.000/kg. Sedangkan persediaannya cukup memadai, bahkan hingga setelah waktu dhuhur masih belum habis.

Harga demikian terpantau di pasar daging mameugang Kota Sigli Ibukota Kabupaten Pidie. Begitu juga di beberapa pusat pasar daging kecamatan seperti pasar Garot, Caleue (Kecamtan Indrajaya dan pasar wanging mameugang di Gampong Aree, Kecamatan Delima.

Tingginya harga daging itu juga terjadi di Kota Banda Aceh dimana pupulasi sapi lebih banyak dibandingkan kerbau. Di pasar Aceh liat Sentral kota Banda Aceh misalnya, harga daging sapi berkisar Rp160.000-Rp170.000/kg (tergantung kwalitas daging).

Harga itu lebih mahal dari hari-hari sebelum mameugang yaitu berkisar Rp150.000 hingga Rp160.000/kg. "Saya beli dengan harga Rp170.000 satu kilo yang kwalitas daging sapi terbaik. Kalau kwalitas standar Rp160.000 satu kilo" tutur Dekan Fakultas Pertanian USK, Sugianto, kepada Media Indonesia.

Catatan Media Indonesia, di ibukota provinsi paling barat Indonesia itu warga lebih dominan membeli daging sapi. Karena itu ada berbagai jenis sapi tersedia di pasar daging mameugang setempat. Misalnya mulai sapi lokal Aceh, sapi bali, sapi brahma dan berbagai jenis lainnya. (E-2)