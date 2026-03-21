Fathrurrozak
21/3/2026 20:36
Lebaran Milik Semua, Kisah Hangat Biarawan dan Biarawati Ursulin di Kota Malang
Di sekitar sekolah Katolik Cor Jesu, umat muslim dan Katolik saling bersalaman dan bermaafan di momen lebaran Idulfitri.(X @kimmymatcha)

SEBUAH momen menyejukkan terjadi di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Malang, Jawa Timur. Di sekitar Sekolah Katolik Cor Jesu, umat muslim dan umat Katolik saling bersalaman dan bermaafan dalam perayaan Idul Fitri 1447 H.

Momen unik tersebut diabadikan oleh Fiona Puspa melalui akun Twitter/X @kimmymatcha pada Sabtu (21/3). Di kawasan dekat sekolah Cor Jesu, umat muslim melaksanakan salat Id. Biasanya, setelah salat, Romo dari sekolah Cor Jesu memberikan sambutan singkat.

Tradisi berlanjut dengan kegiatan melingkar, saling bersalaman, dan bermaafan. Praktis, umat muslim bersama para murid yang tinggal di asrama Cor Jesu, Romo, hingga biarawan dan biarawati juga ikut merayakan Lebaran secara hangat.

“Di sini juga dekat Biara Ursulin, maka dari itu banyak biarawan dan biarawati. Semua ikut turun bersalam-salaman,” kata Fiona Puspa kepada Media Indonesia, Sabtu (21/3).

Momen hangat di Kota Malang saat Romo, biarawan, biarawati, dan umat muslim saling bersalaman dan bermaafan saat Idul Fitri di Sekolah Cor Jesu, menegaskan toleransi lintas iman.

Menurut Fiona, tradisi lintas iman ini telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa kecil ayahnya, yang lahir pada 1968. Momen ini menjadi contoh harmonisasi dan toleransi antarumat beragama di Kota Malang. (Jek/I-1)

 



Editor : Irvan Sihombing
