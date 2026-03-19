Harga Daging Sapi 19 Maret 2026 di Pasar Pamanukan Subang Tembus Rp 180.000

Harga daging sapi di Pasar Pamanukan Subang yang mengalami kenaikan dan sudah menembus Rp 180.000/ kg.(Reza Sunarya/MI)

Harga Daging Sapi di Pasar Pamanukan tembus Rp 180.000

TIGA hari menjelang Hari Raya Idulfitri, harga kebutuhan pokok terutama daging sapi 19 Maret 2026 di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengalami kenaikan yakni Rp180 ribu per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi berkisar Rp150 ribu hingga Rp160 ribu pada awal Ramadan.

Kenaikan harga tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli. Sejak pagi hari, para pedagang daging diserbu pembeli yang didominasi ibu-ibu rumah tangga. Mereka rela mengantre demi mendapatkan daging sapi berkualitas untuk kebutuhan hidangan Lebaran.

Baca juga : Babak Baru Cosplayer Asia Afrika: Beraksi Kembali dengan Aturan Ketat**

Salah seorang pembeli, Eni, mengaku tetap membeli daging meskipun harganya naik. Menurutnya, kebutuhan menjelang Lebaran membuat permintaan daging meningkat sehingga ia harus menyesuaikan pengeluaran.

“Akibat banyaknya pesanan dan kebutuhan menjelang Lebaran, mau tidak mau tetap beli walaupun harganya naik,” kata Eni, Kamis (19/3).

Para pedagang juga membenarkan lonjakan permintaan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain karena tingginya kebutuhan masyarakat, kenaikan harga juga dipicu meningkatnya harga sapi di tingkat pemasok.

Pedagang daging, Sufia, mengatakan kenaikan harga jual dilakukan agar pedagang tidak mengalami kerugian. Ia menjelaskan bahwa harga sapi yang dibeli dari pemasok sudah lebih mahal dibandingkan awal Ramadan.

“Harga sapi dari sana juga naik, jadi kami menyesuaikan harga jual supaya tidak merugi,” kata Sufia.

Meski harga daging terus merangkak naik menjelang Lebaran, aktivitas jual beli di Pasar Pamanukan tetap ramai. Warga memilih tetap membeli karena daging sapi menjadi salah satu bahan utama hidangan khas saat Hari Raya Idulfitri.(H-4)