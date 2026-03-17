Peruri Berangkatkan 500 Peserta Mudik Bersama BUMN ke Jawa Tengah

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) memberangkatkan 500 peserta Mudik Nyaman Bersama BUMN 2026

menggunakan 13 unit bus dengan tiga kota tujuan utama, yaitu Semarang, Yogyakarta dan Solo di Jawa Tengah.

"Kami berharap Program Mudik Nyaman Bersama BUMN ini dapat membantu masyarakat berkumpul dengan keluarga tercinta serta membawa kebaikan dan kebahagiaan di momen Idul Fitri," kata Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pemberangkatan dilaksanakan pada Selasa (17/3) dari tiga titik lokasi, yakni Kantor Peruri Jakarta di Jalan Palatehan dengan 5 bus, Kawasan

Produksi Peruri Karawang dengan 7 bus, serta Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dengan 1 bus.

Baca juga : Peruri Raih Penghargaan Transformasi Digital di Anugerah BUMN Award 2026

Selain menyediakan fasilitas transportasi, Peruri juga memastikan keamanan para peserta selama perjalanan. Seluruh pemudik mendapatkan

perlindungan asuransi jiwa, serta dibekali makanan ringan dan obat-obatan guna mendukung perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Melalui program Mudik Nyaman Bersama BUMN, Peruri berharap dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik yang lebih aman sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

Dwina mengatakan partisipasi Peruri dalam program ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Baca juga : Peruri Borong Penghargaan IFSEA 2026, Perkuat Standar Keselamatan Operasional

Selain itu, keterlibatan dalam program ini juga bertujuan untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi mudik bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dwina pun mengatakan Peruri akan terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Upaya itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Bagi Peruri, setiap perjalanan mudik bukan hanya perpindahan dari satu kota ke kota lain, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan serta menghadirkan harapan baru bagi keluarga Indonesia," tuturnya. (Ant/E-2)