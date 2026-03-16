Peruri Raih Penghargaan Transformasi Digital di Anugerah BUMN Award 2026

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) meraih penghargaan Perusahaan Terbaik II kategori Transformasi Digital dalam ajang Anugerah BUMN Award ke-15 Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang digelar di Sumba Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/3).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani. Penghargaan diserahkan oleh Dewan Pakar BUMN Track, Imam Supriadi.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Peruri dalam melakukan modernisasi proses kerja melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta keandalan operasional perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Peruri terus mengakselerasi transformasi digital melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi yang mendukung pengelolaan produksi, pengadaan, hingga keuangan perusahaan secara lebih transparan dan terkontrol.

Selain itu, perusahaan juga memperkuat data center dan infrastruktur keamanan siber guna memastikan keandalan sistem serta menjaga standar keamanan tinggi dalam operasional perusahaan.

Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan PERURI dalam mendorong transformasi perusahaan agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Transformasi digital bagi Peruri tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi baru, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas proses kerja, memperkuat tata kelola, serta mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan,” ujar Gandung dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melanjutkan transformasi digital secara berkelanjutan. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan upaya transformasi secara berkelanjutan,” katanya.

Capaian ini sekaligus menegaskan konsistensi PERURI dalam menjalankan transformasi digital. Sebelumnya, perusahaan juga meraih penghargaan serupa pada tahun 2021 dan 2023.

Ke depan, Peruri berkomitmen memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi sistem terintegrasi, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses kerja perusahaan semakin efisien, transparan, dan memiliki standar keamanan tinggi, sekaligus memperkuat peran Peruri sebagai perusahaan teknologi keamanan tinggi yang mendukung ekosistem digital di Indonesia. (E-2)