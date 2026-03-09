Peruri Borong Penghargaan IFSEA 2026, Perkuat Standar Keselamatan Operasional

Peruri meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Fire Safety Excellence Award (IFSEA) 2026(Dok.Peruri)

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Fire Safety Excellence Award (IFSEA) 2026 sebagai pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan operasional di industri sekuriti.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, dalam acara yang digelar di Menara Peninsula Hotel, Jakarta. Apresiasi ini menegaskan keberhasilan Perui dalam mengintegrasikan sistem keselamatan kebakaran yang unggul pada sektor High Security Manufacturing.

Tiga penghargaan yang diraih Peruri yakni Fire Safety Excellence Award–High Security Manufacturing Sector, Innovation in Fire Safety Technology Award, serta Safe Building Management & Fire Protection System Award.

Selain itu, Gandung Anggoro Murdani juga menerima penghargaan The Best Fire Safety Leadership Award atas kepemimpinannya dalam memperkuat budaya keselamatan dan penerapan sistem perlindungan kebakaran secara komprehensif di lingkungan perusahaan.

Gandung mengatakan keselamatan kebakaran merupakan bagian penting untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus melindungi aset negara.

“Sebagai perusahaan yang mengemban mandat strategis negara, PERURI tidak hanya dituntut menjaga keandalan operasional, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan dengan standar keselamatan tertinggi,” ujar Gandung dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan perusahaan terus memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan tim tanggap darurat, serta menanamkan budaya keselamatan kepada seluruh karyawan.

“Karena itu kami terus memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan tim tanggap darurat, serta menanamkan budaya keselamatan sebagai bagian dari nilai kerja seluruh insan Peruri,” katanya.

INFRASTRUKTUR PROTEKSI KEBAKARAN

Untuk mendukung standar keselamatan tersebut, Peruri membangun infrastruktur proteksi kebakaran aktif dan pasif di lingkungan operasional perusahaan. Infrastruktur itu antara lain lima unit pompa hydrant, 108 hydrant pillar, 154 sistem hydrant gedung, serta 2.871 sprinkler head yang tersebar di berbagai fasilitas produksi.

Selain itu, perusahaan juga didukung dua unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter dan 10.000 liter, sebanyak 859 alat pemadam api ringan (APAR), serta ribuan detektor asap dan panas yang terintegrasi dalam sistem pemantauan.

Peruri juga menyiapkan 117 pintu darurat yang terhubung dengan jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap gedung guna memastikan keselamatan pekerja jika terjadi kondisi darurat.

Seluruh perangkat keselamatan tersebut dipastikan selalu siap digunakan melalui pemeliharaan rutin dan pengujian berkala. Dari sisi sumber daya manusia, perusahaan juga menerapkan Emergency Response Plan (ERP) yang mencakup tahap kesiapsiagaan, mitigasi, respons hingga pemulihan secara sistematis.

MENJADI MOTIVASI

Gandung menambahkan, penghargaan IFSEA 2026 menjadi motivasi bagi Peruri untuk terus meningkatkan standar keselamatan operasional.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan sekaligus dorongan bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan perusahaan,” ujarnya.

Melalui capaian tersebut, Peruri menegaskan komitmennya dalam menjaga operasional industri sekuriti nasional agar tetap aman, tangguh, dan berkelanjutan.