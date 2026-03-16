PT JSN Tambah Fasilitas SPKLU Rest Area KM 575 A dan KM 575 B untuk Mudik Lebaran 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) menambah fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area KM 575 A dan KM 575 B Ruas Tol Solo - Ngawi untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2026.

Penambahan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan sepenuh hati kepada pengguna jalan tol, khususnya bagi pengguna kendaraan listrik.

Menurut Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwnatono, disediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 13 unit di Rest Area Km 575 B dan 14 unit di Rest Area KM 575 A, yang beroperasional 24 jam.

Keberadaan fasilitas SPKLU untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik milik pengguna jalan tol dan mendukung kelancaran perjalanan masyarakat di jalan tol.

"Serta mengadaptasi layanan jalan tol dengan perkembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan," imbuh Rivan.

Sekaligus, penambahan fasilitas SPKLU ini merupakan wujud komitmen PT Jasa Marga dalam memberikan pelayanan sepenuh hati kepada pengguna jalan tol.

"Kami ingin memastikan bahwa pengguna kendaraan listrik juga dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tanpa khawatir terkait ketersediaan fasilitas pengisian daya di sepanjang perjalanan," timpal Dirut Jasamarga Solo Ngawi ( JSN ) Mery Natacha Panjaitan. (H-2)