1,1 Juta Penumpang Diprediksi Padati Bandara I Gusti Ngurah Rai saat Libur Lebaran

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali resmi membuka Posko Angkutan Lebaran 2026.(MI/Arnoldus Dhae)

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali resmi mengoperasikan Posko Terpadu Monitoring Angkutan Lebaran 2026/1447 H mulai Jumat (13/3). Posko yang terletak di area publik terminal kedatangan domestik ini disiapkan untuk melayani proyeksi lonjakan 1,1 juta penumpang selama periode mudik dan balik tahun ini.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, menyatakan bahwa posko tersebut akan beroperasi selama 18 hari hingga 30 Maret 2026. Fokus utama posko ini adalah memastikan standar layanan, kesiapan fasilitas operasional, serta pemantauan kelancaran lalu lintas udara dan penumpang.

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Manajemen memproyeksikan total pergerakan penumpang mencapai 1,1 juta orang dengan didukung oleh 6.742 pergerakan pesawat udara. Berikut adalah detail proyeksi puncak kepadatan:

Puncak Arus Mudik (H-3 Lebaran): Rabu, 18 Maret 2026, dengan estimasi 71 ribu penumpang.

Puncak Arus Balik (H+6 Lebaran): Sabtu, 28 Maret 2026, dengan estimasi 73 ribu penumpang.

Ratusan Extra Flight Disiapkan

Hingga pembukaan posko, tercatat sebanyak 401 pengajuan penerbangan tambahan (extra flight) dari berbagai maskapai. Rinciannya adalah 390 pengajuan untuk rute domestik dan 11 pengajuan untuk rute internasional. Langkah ini menambah ketersediaan tempat duduk sebanyak 72.076 kursi domestik dan 2.552 kursi internasional.

Catatan Penting: Pelaksanaan Posko Lebaran tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Bandara I Gusti Ngurah Rai akan berhenti beroperasi sementara mulai Kamis (19/3) pukul 06.00 Wita hingga Jumat (20/3) pukul 06.00 Wita.

Mitigasi Cuaca Ekstrem dan Kepadatan Lalu Lintas

Selain lonjakan trafik, pihak bandara juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem dan kemacetan di akses menuju bandara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, disiagakan Posko Lalu Lintas Lebaran di Pos Simpang AirNav yang melibatkan personel gabungan dari Polres Bandara, TNI AU, Dinas Perhubungan, hingga Pecalang.

“Kami mengimbau calon penumpang untuk memperhitungkan waktu perjalanan agar tiba di bandara lebih awal. Hal ini penting untuk menghindari kepadatan di area akses bandara maupun saat proses check-in,” ujar Nugroho Jati.

Sebanyak 2.598 personel gabungan dari internal InJourney Airports, Otoritas Bandara Wilayah IV, AirNav, BASARNAS, hingga petugas kesehatan pelabuhan akan bersiaga penuh selama masa pelayanan angkutan Lebaran 2026 guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa. (OL/E-4)