Tips Ngabuburit di Makassar serta Jadwal Buka Puasa Jumat, 13 Maret 2026

Bulan Ramadhan di Kota Daeng selalu memiliki atmosfer yang khas. Memasuki fase sepuluh hari terakhir, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, warga Makassar tentu ingin memaksimalkan waktu menunggu berbuka (ngabuburit) dengan aktivitas yang berkesan dan bermanfaat.
Bagi Anda yang berada di Makassar, berikut adalah panduan lengkap mengenai jadwal berbuka puasa hari ini serta rekomendasi aktivitas ngabuburit yang seru dan berfaedah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag RI untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada 23 Ramadhan 1447 H:
|Ibadah
|Waktu (WITA)
|Magrib (Buka Puasa)
|18:19
|Isya
|19:28
|Imsak (Sabtu, 14 Maret)
|04:43
|Subuh (Sabtu, 14 Maret)
|04:53
Menunggu waktu berbuka tidak harus membosankan. Makassar menawarkan berbagai spot ikonik yang bisa membuat waktu terasa berjalan lebih cepat:
Kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) kini menjadi pusat keramaian baru. Anda bisa menikmati kemegahan arsitektur Masjid 99 Kubah sambil berfoto atau mengikuti kajian singkat menjelang Magrib. Angin laut yang sejuk di kawasan ini membuat suasana menunggu bedug menjadi lebih rileks.
Bagi pecinta kuliner, "War Takjil" adalah agenda wajib. Di Jalan Mappanyukki, Anda bisa menemukan jajanan autentik Bugis-Makassar seperti Barongko, Jalangkote, hingga Es Palubutung. Sementara di Lapangan Karebosi, biasanya terdapat bazar Ramadhan yang menawarkan promo menarik dari berbagai UMKM lokal.
Ikon kota ini tetap menjadi pilihan utama. Menonton matahari terbenam (sunset) di garis pantai Makassar adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran. Anda juga bisa membeli Pisang Epe untuk dinikmati segera setelah azan berkumandang.
Jika enggan keluar rumah karena macet, Anda bisa mengisi waktu dengan:
Apa menu takjil paling populer di Makassar?
Menu paling ikonik adalah Es Pisang Ijo, Es Palubutung, Jalangkote, dan Barongko.
Di mana tempat ngabuburit yang tidak terlalu macet di Makassar?
Kawasan perumahan seperti Tallasa City atau area taman di sekitar Hertasning cenderung lebih tenang dibandingkan pusat kota seperti Losari atau Panakkukang.
Kapan waktu terbaik mulai berangkat ngabuburit?
Disarankan mulai bergerak pukul 16:30 WITA untuk menghindari puncak kemacetan di jalan-jalan protokol seperti Jl. AP Pettarani atau Jl. Sultan Alauddin.
