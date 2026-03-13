Tips Ngabuburit di Makassar serta Jadwal Buka Puasa Jumat, 13 Maret 2026

Ilustrasi(Antara)

Bulan Ramadhan di Kota Daeng selalu memiliki atmosfer yang khas. Memasuki fase sepuluh hari terakhir, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, warga Makassar tentu ingin memaksimalkan waktu menunggu berbuka (ngabuburit) dengan aktivitas yang berkesan dan bermanfaat.

Bagi Anda yang berada di Makassar, berikut adalah panduan lengkap mengenai jadwal berbuka puasa hari ini serta rekomendasi aktivitas ngabuburit yang seru dan berfaedah.

Jadwal Buka Puasa Makassar: Jumat, 13 Maret 2026

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag RI untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada 23 Ramadhan 1447 H:

Baca juga : Bendera Merah Putih 7,9 Kilometer Membentang di Pantai Losari

Ibadah Waktu (WITA) Magrib (Buka Puasa) 18:19 Isya 19:28 Imsak (Sabtu, 14 Maret) 04:43 Subuh (Sabtu, 14 Maret) 04:53

Tips & Lokasi Ngabuburit Seru di Makassar

Menunggu waktu berbuka tidak harus membosankan. Makassar menawarkan berbagai spot ikonik yang bisa membuat waktu terasa berjalan lebih cepat:

1. Wisata Religi di Masjid 99 Kubah CPI

Kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) kini menjadi pusat keramaian baru. Anda bisa menikmati kemegahan arsitektur Masjid 99 Kubah sambil berfoto atau mengikuti kajian singkat menjelang Magrib. Angin laut yang sejuk di kawasan ini membuat suasana menunggu bedug menjadi lebih rileks.

2. Berburu Takjil di Pasar Mappanyukki atau Karebosi

Bagi pecinta kuliner, "War Takjil" adalah agenda wajib. Di Jalan Mappanyukki, Anda bisa menemukan jajanan autentik Bugis-Makassar seperti Barongko, Jalangkote, hingga Es Palubutung. Sementara di Lapangan Karebosi, biasanya terdapat bazar Ramadhan yang menawarkan promo menarik dari berbagai UMKM lokal.

Baca juga : Pemkot Makassar akan Revitalisasi Lagi Pantai Losari, Alasannya Soal Sunset

3. Menikmati Sunset di Anjungan Pantai Losari

Ikon kota ini tetap menjadi pilihan utama. Menonton matahari terbenam (sunset) di garis pantai Makassar adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran. Anda juga bisa membeli Pisang Epe untuk dinikmati segera setelah azan berkumandang.

4. Aktivitas Bermanfaat di Rumah

Jika enggan keluar rumah karena macet, Anda bisa mengisi waktu dengan:

Menyiapkan Takjil Bersama Keluarga: Membuat Es Pisang Ijo sendiri di rumah bisa menjadi momen bonding yang hangat.

Membuat Es Pisang Ijo sendiri di rumah bisa menjadi momen bonding yang hangat. Tadarus & Zikir: Mengingat ini sudah memasuki malam-malam ganjil (menuju Lailatul Qadar), memperbanyak bacaan Al-Quran sangat dianjurkan.

Mengingat ini sudah memasuki malam-malam ganjil (menuju Lailatul Qadar), memperbanyak bacaan Al-Quran sangat dianjurkan. Olahraga Ringan: Lakukan stretching atau jalan santai di sekitar kompleks rumah 30 menit sebelum berbuka untuk menjaga kebugaran.

People Also Ask (FAQ) Apa menu takjil paling populer di Makassar?

Menu paling ikonik adalah Es Pisang Ijo, Es Palubutung, Jalangkote, dan Barongko. Di mana tempat ngabuburit yang tidak terlalu macet di Makassar?

Kawasan perumahan seperti Tallasa City atau area taman di sekitar Hertasning cenderung lebih tenang dibandingkan pusat kota seperti Losari atau Panakkukang. Kapan waktu terbaik mulai berangkat ngabuburit?

Disarankan mulai bergerak pukul 16:30 WITA untuk menghindari puncak kemacetan di jalan-jalan protokol seperti Jl. AP Pettarani atau Jl. Sultan Alauddin.

Checklist Persiapan Berbuka Hari Ini