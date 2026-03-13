Maghrib Bandung Hari Ini, Simak Jadwal Buka Puasa 13 Maret 2026

Headline
Memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di Bandung Raya kini tengah bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Mengetahui jadwal adzan Maghrib yang presisi sangat menunjang kekhusyukan ibadah di bulan suci ini.
Berikut adalah jadwal sholat Maghrib dan Isya untuk wilayah Kota Bandung pada 23 Ramadan 1447 H / 13 Maret 2026:
Selain waktu berbuka, penting juga untuk memperhatikan waktu imsakiyah untuk persiapan sahur agar tidak terburu-buru. Berikut data lengkapnya:
|Waktu Ibadah
|Jumat, 13 Maret 2026
|Sabtu, 14 Maret 2026
|Imsak
|04:29 WIB
|04:29 WIB
|Subuh
|04:39 WIB
|04:39 WIB
|Dzuhur
|12:03 WIB
|12:03 WIB
|Ashar
|15:09 WIB
|15:10 WIB
|Maghrib
|18:11 WIB
|18:11 WIB
Mengingat saat ini sudah memasuki fase akhir Ramadan, umat Muslim di Bandung dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf dan amalan sunnah lainnya guna mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan menjaga pola makan saat berbuka dan sahur.
Jam berapa adzan Maghrib di Bandung hari ini?
Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Bandung hari ini berkumandang pukul 18:11 WIB.
Kapan jadwal imsak Bandung besok?
Jadwal imsak untuk wilayah Bandung pada Sabtu, 14 Maret 2026 adalah pukul 04:29 WIB.
*Data jadwal imsakiyah ini merujuk pada ketetapan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk zona waktu WIB.
