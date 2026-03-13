Maghrib Bandung Hari Ini, Simak Jadwal Buka Puasa 13 Maret 2026

Ilustrasi(Antara)

Maghrib Bandung Hari Ini: Jadwal Buka Puasa Jumat 13 Maret 2026

Memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di Bandung Raya kini tengah bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Mengetahui jadwal adzan Maghrib yang presisi sangat menunjang kekhusyukan ibadah di bulan suci ini.

Jadwal Buka Puasa Kota Bandung Hari Ini Berikut adalah jadwal sholat Maghrib dan Isya untuk wilayah Kota Bandung pada 23 Ramadan 1447 H / 13 Maret 2026: Maghrib (Buka Puasa): 18:11 WIB

Isya: 19:16 WIB

Jadwal Sholat & Imsakiyah Bandung Sekitarnya (13-14 Maret 2026)

Selain waktu berbuka, penting juga untuk memperhatikan waktu imsakiyah untuk persiapan sahur agar tidak terburu-buru. Berikut data lengkapnya:

Baca juga : Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa 1 Ramadan 1447 H Bandung dan Sekitarnya!

Waktu Ibadah Jumat, 13 Maret 2026 Sabtu, 14 Maret 2026 Imsak 04:29 WIB 04:29 WIB Subuh 04:39 WIB 04:39 WIB Dzuhur 12:03 WIB 12:03 WIB Ashar 15:09 WIB 15:10 WIB Maghrib 18:11 WIB 18:11 WIB

Tips Ibadah di Sepuluh Hari Terakhir Ramadan

Mengingat saat ini sudah memasuki fase akhir Ramadan, umat Muslim di Bandung dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf dan amalan sunnah lainnya guna mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan menjaga pola makan saat berbuka dan sahur.

People Also Ask (FAQ) Jam berapa adzan Maghrib di Bandung hari ini?

Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Bandung hari ini berkumandang pukul 18:11 WIB. Kapan jadwal imsak Bandung besok?

Jadwal imsak untuk wilayah Bandung pada Sabtu, 14 Maret 2026 adalah pukul 04:29 WIB.

*Data jadwal imsakiyah ini merujuk pada ketetapan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk zona waktu WIB.