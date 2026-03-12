Sido Muncul Santuni 1.000 Dhuafa di Kabupaten Semarang.

Sido Muncul Tbk menyalurkan santunan kepada 1.000 kaum dhuafa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/3).(Dok.Istimewa)

INDUSTRI Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menyalurkan santunan kepada 1.000 kaum dhuafa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/3). Kegiatan rutin yang digelar setiap Ramadan ini menjadi bagian dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitar kawasan pabrik di Ungaran–Bergas.

Santunan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, bersama Ngesti Nugroho di pabrik Sido Muncul Bergas.

Irwan mengatakan, kegiatan berbagi kepada kaum dhuafa tersebut telah berlangsung selama 11 tahun berturut-turut. Tahun ini, perusahaan menyalurkan bantuan senilai Rp200 juta yang dibagikan kepada warga dari enam desa dan kelurahan di sekitar pabrik.

“Ini sudah yang ke-11 kalinya kami memberikan santunan kepada 1.000 kaum dhuafa. Sebelumnya, pada 5 Maret lalu kami juga memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu di Jakarta,” kata Irwan.

Bantuan diberikan kepada warga di Desa Bergas Kidul, Desa Diwak, Desa Klepu, serta Kelurahan Ngempon, Karangjati, dan Muktiharjo Lor. Setiap penerima memperoleh paket sembako yang berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mi instan, dan wafer, serta produk kesehatan Sido Muncul.

Irwan menuturkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. “Bukan seberapa besar yang diberikan, tetapi seberapa besar manfaatnya,” ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugroho, mengapresiasi kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di daerahnya. Menurut dia, bantuan tersebut sangat membantu warga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami berharap kepedulian seperti ini terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Semarang,” kata Ngesti. (E-2).