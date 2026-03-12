Dukung Mobilitas di Kampung Halaman, Pengiriman Sepeda Motor Naik Jelang Lebaran

Pengiriman sepeda motor ke kampung saat mudik lebaran yang dilakukan KAI Logistik terus meningkat.(Dok.KAI Logistik)

KAI Logistik (Kalog) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada pekan ketiga Ramadan. Masyarakat yang akan mengirimkan sepeda motor ke kampung halaman agar memperhatikan sejumlah prosedur khususnya aspek keamanan dalam proses pengirimannya.

Imbauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kendaraan yang dikirim tetap dalam kondisi aman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat saat tiba di kampung halaman atau kota tujuan.

VP of Corporate Secretary Kalog, Dwi Wulandari Kamis (12/3) menyatakan, pengiriman sepeda motor kini menjadi salah satu solusi yang semakin diminati masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan mudik.

Dengan mengirimkan kendaraan terlebih dahulu, pemudik dapat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi yang lebih aman dan nyaman seperti kereta api, tanpa harus menempuh perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor yang berisiko menimbulkan kelelahan. Selain itu, keberadaan sepeda motor di kota tujuan juga tetap mendukung mobilitas masyarakat selama berada di kampung halaman.

"Memasuki pekan kedua Ramadan, tren pengiriman sepeda motor mulai menunjukkan peningkatan. Tercatat sebanyak 2.300 unit sepeda motor telah didistribusikan, meningkat sekitar 5% dibandingkan pekan pertama Ramadan yang mencapai 2.217 unit sepeda motor. Kami memprediksi jumlah tersebut masih akan terus meningkat seiring mendekatnya masa puncak arus mudik pada pekan ketiga Ramadan," bebernya.

Dwi memaparkan, tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini juga tecermin pada periode mudik tahun lalu. Lebih dari 6.600 unit sepeda motor berhasil didistribusikan, baik pada masa arus mudik maupun arus balik dengan tujuan favorit di kota besar Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Solo dan diikuti kota lainnya seperti Surabaya, Jakarta dan Bandung.

”Seiring meningkatnya pengiriman sepeda motor, kami juga mengingatkan pelanggan untuk memastikan kendaraan yang akan dikirim telah dipersiapkan dengan baik," jelasnya.

LANGKAH PENTING

Menurut Dwi, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah mengosongkan tangki bahan bakar untuk meminimalkan potensi risiko selama proses pengiriman. Selain itu, pelanggan juga disarankan untuk melepas berbagai aksesori tambahan pada sepeda motor yang berpotensi rusak selama proses distribusi serta melakukan packing tambahan.

Pelanggan juga diimbau untuk melakukan pengecekan kondisi sepeda motor sebelum proses pengiriman dan mencatat kondisi kendaraan sebagai bagian dari prosedur serah terima. Selain itu, pemanfaatan perlindungan asuransi dengan premi yang sangat terjangkau 0,12% juga menjadi langkah penting guna memberikan jaminan keamanan tambahan selama proses distribusi berlangsung.

”Untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan, kami juga mendorong pelanggan untuk melakukan pengiriman sepeda motornya melalui aplikasi KAI Logistik TRAX yang akan langsung datang menjemput sepeda motor di rumah untuk selanjutnya dikirimkan hingga alamat tujuan. Melalui aplikasi ini, pemudik dapat dengan mudah mengelola pengiriman mulai dari pikap, pembayaran digital hingga real time tracking,” tuturnya.

Dwi mengimbau masyarakat untuk merencanakan pengiriman sepeda motor lebih awal agar dapat menghindari dan mengantisipasi kepadatan menjelang puncak arus mudik. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman, sekaligus tetap memiliki kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk beraktivitas di kampung halaman.

"Dengan semakin meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode mudik, pengiriman sepeda motor menjadi salah satu alternatif yang tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu meningkatkan keselamatan perjalanan dengan mengurangi risiko kelelahan akibat perjalanan jarak juh menggunakan sepeda motor," tutupnya. (E-2)